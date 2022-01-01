Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Yoğunluğu
Kış turizminin merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. 2022'nin ilk gününde kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.
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BURSA - ULUDAĞ Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor.
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BURSA - ULUDAĞ Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü.
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BURSA - ULUDAĞ Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.
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BURSA - ULUDAĞ
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KARS - CIBILTEPE Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi?nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.
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KARS - CIBILTEPE Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerde yoğunluk oluşturdu.
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KARS - CIBILTEPE
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KARS - CIBILTEPE
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KASTAMONU - ILGAZ DAĞI Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.
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KASTAMONU - ILGAZ DAĞI Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.
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KASTAMONU - ILGAZ DAĞI
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KASTAMONU - ILGAZ DAĞI
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ERZURUM - PALANDÖKEN Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi yılın ilk gününde çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.
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ERZURUM - PALANDÖKEN Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.
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BOLU - KARTALKAYA Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk kar yağışı etkili oluyor.
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BOLU - KARTALKAYA
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ANKARA - ELMADAĞ Başkentliler yeni yılın ilk gününde Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.
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ANKARA - ELMADAĞ Yeni yıla Ankara'da giren Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri oldu.