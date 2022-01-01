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Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Yoğunluğu

Kış turizminin merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. 2022'nin ilk gününde kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

  1. BURSA - ULUDAĞ Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor.

    BURSA - ULUDAĞ Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor.

  2. BURSA - ULUDAĞ Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü.

    BURSA - ULUDAĞ Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü.

  3. BURSA - ULUDAĞ Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

    BURSA - ULUDAĞ Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

  4. BURSA - ULUDAĞ

    BURSA - ULUDAĞ

  5. KARS - CIBILTEPE Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi?nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

    KARS - CIBILTEPE Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi?nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

  6. KARS - CIBILTEPE Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerde yoğunluk oluşturdu.

    KARS - CIBILTEPE Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerde yoğunluk oluşturdu.

  7. KARS - CIBILTEPE

    KARS - CIBILTEPE

  8. KARS - CIBILTEPE

    KARS - CIBILTEPE

  9. KASTAMONU - ILGAZ DAĞI Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

    KASTAMONU - ILGAZ DAĞI Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

  10. KASTAMONU - ILGAZ DAĞI Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

    KASTAMONU - ILGAZ DAĞI Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

  11. KASTAMONU - ILGAZ DAĞI

    KASTAMONU - ILGAZ DAĞI

  12. KASTAMONU - ILGAZ DAĞI

    KASTAMONU - ILGAZ DAĞI

  13. ERZURUM - PALANDÖKEN Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi yılın ilk gününde çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

    ERZURUM - PALANDÖKEN Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi yılın ilk gününde çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

  14. ERZURUM - PALANDÖKEN Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

    ERZURUM - PALANDÖKEN Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

  16. BOLU - KARTALKAYA Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk kar yağışı etkili oluyor.

    BOLU - KARTALKAYA Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk kar yağışı etkili oluyor.

  17. BOLU - KARTALKAYA

    BOLU - KARTALKAYA

  18. ANKARA - ELMADAĞ Başkentliler yeni yılın ilk gününde Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

    ANKARA - ELMADAĞ Başkentliler yeni yılın ilk gününde Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

  19. ANKARA - ELMADAĞ Yeni yıla Ankara'da giren Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri oldu.

    ANKARA - ELMADAĞ Yeni yıla Ankara'da giren Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri oldu.