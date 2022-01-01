Haftanın Fırsat Ürünleri (05-10)

Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
TCDD'den YHT biletlerine zam
TCDD'den YHT biletlerine zam
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
Otomobilde yeni zamlar kapıda
Otomobilde yeni zamlar kapıda
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

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