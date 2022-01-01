Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
TCDD'den YHT biletlerine zam
TCDD'den YHT biletlerine zam
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
Otomobilde yeni zamlar kapıda
Otomobilde yeni zamlar kapıda
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

Omicron Uyarısı: Maskeyi Bir An Bile İndirmeyin

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten Reiner, çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu kaydetti.

  1. Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.

    Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.

  2. ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.

    ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.

  3. Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin - 3 Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi. Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.

    Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin - 3 Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi. Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.

  4. HİPER BULAŞICI OLDU Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir hale geldiğini" söyledi.

    HİPER BULAŞICI OLDU Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir hale geldiğini" söyledi.

  5. ÇOK KISA SÜRELİ GÖRÜŞME BULAŞA NEDEN OLABİLİR Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da virüslü birinin bindiği asansöre binmek gibi aktivitlerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı.

    ÇOK KISA SÜRELİ GÖRÜŞME BULAŞA NEDEN OLABİLİR Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da virüslü birinin bindiği asansöre binmek gibi aktivitlerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı.

  6. ÇOK KOLAY BULAŞIYOR ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.

    ÇOK KOLAY BULAŞIYOR ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.

  7. Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.

    Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.

  8. ABD'nin Ohio eyaletinde vali hastane personeline destek olması için 1250 ulusal muhafız askerini hastanelere sevk etti.

    ABD'nin Ohio eyaletinde vali hastane personeline destek olması için 1250 ulusal muhafız askerini hastanelere sevk etti.

  9. ÜNİVERSİTELER ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME DÖNÜYOR Vakalardaki artış nedeniyle ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrimiçi devam edileceğini açıkladı.

    ÜNİVERSİTELER ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME DÖNÜYOR Vakalardaki artış nedeniyle ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrimiçi devam edileceğini açıkladı.

  10. ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa kıtasındaki pek çok ülkede de geçtiğimiz hafta vaka rekorları kırılmıştı

    ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa kıtasındaki pek çok ülkede de geçtiğimiz hafta vaka rekorları kırılmıştı

  11. Bilim insanları, yeni önlemler alınmazsa önümüzdeki aylarda vaka artışları nedeniyle bir çok sektörün durma noktasına gelebileceği konusunda uyarıyor.

    Bilim insanları, yeni önlemler alınmazsa önümüzdeki aylarda vaka artışları nedeniyle bir çok sektörün durma noktasına gelebileceği konusunda uyarıyor.