ÇOK KISA SÜRELİ GÖRÜŞME BULAŞA NEDEN OLABİLİR Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da virüslü birinin bindiği asansöre binmek gibi aktivitlerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı.