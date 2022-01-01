Nemrut Dağı Ören Yeri'ni Geçen Yıl 171 Bin Kişi Gezdi

BU YIL TURİST SAYISI 3 KATINA ULAŞTI İlgiden duydukları memnuniyeti belirten Günaydın, "Nemrut Dağı'nı bu yıl 170 binden fazla kişi ziyaret etti. Bunların yüzde 90'ı yerli turist. Geçen yıl pandeminin etkisiyle ziyaretçi sayımız 52 bin kişiydi, bu yıl neredeyse 3 katına ulaştık ve 171 bin kişi ağırladık" dedi.