Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
Fırıncılar ekmek fiyatlarındaki artışa odaklandı
TCDD'den YHT biletlerine zam
TCDD'den YHT biletlerine zam
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamını açıkladı
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
Maaş katsayıları ne kadar oldu?
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
MEB yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü erişime açıldı
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
2 bin TL altındaki emekli maaşına 500 TL zam gündemde
Otomobilde yeni zamlar kapıda
Otomobilde yeni zamlar kapıda
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2022'de lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
İkinci elde kilometre oyunu tam gaz
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Ticari kredi faizi 2.5 yılın zirvesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini "Gezgin" konuşturacak
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
TCDD ve İBB arasında zam tartışması sürüyor
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

İnsansı Robota İlişkin Açıklama: Kendi Benzersiz Kişiliğine Sahip Olacak

Forbes'e göre net 274 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, teknolojideki son atılımını duyurdu.

  1. AĞUSTOS AYINDA DUYURDU Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla?nın piyasaya çıkaracağı insansı robota ilişkin açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki Musk, bir fabrikadaki 'tehlikeli ve sıkıcı' görevlerin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanacak olan Tesla robotunu Ağustos ayında duyurmuştu.

    AĞUSTOS AYINDA DUYURDU Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla?nın piyasaya çıkaracağı insansı robota ilişkin açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki Musk, bir fabrikadaki 'tehlikeli ve sıkıcı' görevlerin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanacak olan Tesla robotunu Ağustos ayında duyurmuştu.

  2. Ancak, milyarder şimdi Tesla Bot?un önemli bir yoldaş olabileceğini söyledi.

    Ancak, milyarder şimdi Tesla Bot?un önemli bir yoldaş olabileceğini söyledi.

  3. KOD ADI: OPTIMUS SUBPRIME Lex Fridman?ın sunduğu podcast için açıklama yapan Musk, kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot'un kullanıcılar için ?inanılmaz bir arkadaş? olacağını söyledi.

    KOD ADI: OPTIMUS SUBPRIME Lex Fridman?ın sunduğu podcast için açıklama yapan Musk, kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot'un kullanıcılar için ?inanılmaz bir arkadaş? olacağını söyledi.

  4. "BENZERSİZ BİR KİŞİLİK GELİŞTİREBİLİR" Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralan yardımcı bir makine olacağını belirterek, ?'Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir. Star Wars robotları çok sevimliydi, ama ilk amacımız sadece onu faydalı kılmak? diye konuştu.

    "BENZERSİZ BİR KİŞİLİK GELİŞTİREBİLİR" Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralan yardımcı bir makine olacağını belirterek, ?'Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir. Star Wars robotları çok sevimliydi, ama ilk amacımız sadece onu faydalı kılmak? diye konuştu.

  5. Musk, Optimus Subprime?ın yakın bir gelecekte biteceğini aktardı, ancak tarih vermedi. Tesla'nın 2022'nin sonuna kadar 'iyi' bir prototipe sahip olmayı umduğunu sözlerine ekledi. Bununla birlikte Tesla botu, şirketin elektrikli arabalarında kullanılan ve insansı robotların gerçek dünyadaki nesneleri tanımasını sağlayacak olan otopilot bilgisayarını içerecek şekilde ayarlandı. Ayrıca, robotun kendi özelleştirilmiş sensörleri ve aktüatörleri olacak.

    Musk, Optimus Subprime?ın yakın bir gelecekte biteceğini aktardı, ancak tarih vermedi. Tesla'nın 2022'nin sonuna kadar 'iyi' bir prototipe sahip olmayı umduğunu sözlerine ekledi. Bununla birlikte Tesla botu, şirketin elektrikli arabalarında kullanılan ve insansı robotların gerçek dünyadaki nesneleri tanımasını sağlayacak olan otopilot bilgisayarını içerecek şekilde ayarlandı. Ayrıca, robotun kendi özelleştirilmiş sensörleri ve aktüatörleri olacak.

  6. 175 CM BOYUNDA VE 57 KG AĞIRLIĞINDA Bunların yanı sıra robotun yaklaşık 175 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olması bekleniyor. Tesla'nın otopilot kameraları, robotun kafasının önüne takılacak.

    175 CM BOYUNDA VE 57 KG AĞIRLIĞINDA Bunların yanı sıra robotun yaklaşık 175 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olması bekleniyor. Tesla'nın otopilot kameraları, robotun kafasının önüne takılacak.

  7. Konuya ilişkin açıklama yapan Musk, "Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırma konusundaki ana misyon direktifinde tam olarak yer almıyor, ancak çevre ile etkileşime girebilen ve çeşitli şekillerde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece önemli bir şey? dedi.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Musk, "Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırma konusundaki ana misyon direktifinde tam olarak yer almıyor, ancak çevre ile etkileşime girebilen ve çeşitli şekillerde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece önemli bir şey? dedi.

  8. "KATİL ROBOT OLMAYACAK" Öte yandan Musk, katil robotların aksine Tesla botunun ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini kaydetti.

    "KATİL ROBOT OLMAYACAK" Öte yandan Musk, katil robotların aksine Tesla botunun ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini kaydetti.

  9. Tesla ve SpaceX?in kurucusu olan Musk, 2014 yılında dünyayı robotların ele geçireceği ve herkesi öldürebileceği konusunda uyarmıştı. Ayrıca, yapay zekanın medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk' olduğunu söylemişti.

    Tesla ve SpaceX?in kurucusu olan Musk, 2014 yılında dünyayı robotların ele geçireceği ve herkesi öldürebileceği konusunda uyarmıştı. Ayrıca, yapay zekanın medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk' olduğunu söylemişti.