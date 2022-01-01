İnsansı Robota İlişkin Açıklama: Kendi Benzersiz Kişiliğine Sahip Olacak
Forbes'e göre net 274 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, teknolojideki son atılımını duyurdu.
-
AĞUSTOS AYINDA DUYURDU Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla?nın piyasaya çıkaracağı insansı robota ilişkin açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki Musk, bir fabrikadaki 'tehlikeli ve sıkıcı' görevlerin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanacak olan Tesla robotunu Ağustos ayında duyurmuştu.
-
Ancak, milyarder şimdi Tesla Bot?un önemli bir yoldaş olabileceğini söyledi.
-
KOD ADI: OPTIMUS SUBPRIME Lex Fridman?ın sunduğu podcast için açıklama yapan Musk, kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot'un kullanıcılar için ?inanılmaz bir arkadaş? olacağını söyledi.
-
"BENZERSİZ BİR KİŞİLİK GELİŞTİREBİLİR" Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralan yardımcı bir makine olacağını belirterek, ?'Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir. Star Wars robotları çok sevimliydi, ama ilk amacımız sadece onu faydalı kılmak? diye konuştu.
-
Musk, Optimus Subprime?ın yakın bir gelecekte biteceğini aktardı, ancak tarih vermedi. Tesla'nın 2022'nin sonuna kadar 'iyi' bir prototipe sahip olmayı umduğunu sözlerine ekledi. Bununla birlikte Tesla botu, şirketin elektrikli arabalarında kullanılan ve insansı robotların gerçek dünyadaki nesneleri tanımasını sağlayacak olan otopilot bilgisayarını içerecek şekilde ayarlandı. Ayrıca, robotun kendi özelleştirilmiş sensörleri ve aktüatörleri olacak.
-
175 CM BOYUNDA VE 57 KG AĞIRLIĞINDA Bunların yanı sıra robotun yaklaşık 175 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığında olması bekleniyor. Tesla'nın otopilot kameraları, robotun kafasının önüne takılacak.
-
Konuya ilişkin açıklama yapan Musk, "Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırma konusundaki ana misyon direktifinde tam olarak yer almıyor, ancak çevre ile etkileşime girebilen ve çeşitli şekillerde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece önemli bir şey? dedi.
-
"KATİL ROBOT OLMAYACAK" Öte yandan Musk, katil robotların aksine Tesla botunun ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini kaydetti.
-
Tesla ve SpaceX?in kurucusu olan Musk, 2014 yılında dünyayı robotların ele geçireceği ve herkesi öldürebileceği konusunda uyarmıştı. Ayrıca, yapay zekanın medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk' olduğunu söylemişti.