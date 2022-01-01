"BENZERSİZ BİR KİŞİLİK GELİŞTİREBİLİR" Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralan yardımcı bir makine olacağını belirterek, ?'Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir. Star Wars robotları çok sevimliydi, ama ilk amacımız sadece onu faydalı kılmak? diye konuştu.