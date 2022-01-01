Evine Oksijen Kabini Yaptırdı

Portekizli futbolcuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, "Cristiano'nun bir fitness aşığı olduğunu ve kendini olabilecek en formda insan yapmaya adamış olduğunu herkes biliyor. Kariyerinde daha önce oksijen odaları kullanmıştı ancak bunu İngiltere'de bulmak kolay değil. Bu nedenle satın alıp evine kurdurmaya karar verdi" dedi.