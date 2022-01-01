Omicron Akciğerlere Daha Az Zarar Veriyor

NEDEN DAHA BULAŞICI VE DAHA AZ ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU AÇIKLIYOR Bilim insanları bu durumun, Omicron?un neden daha bulaşıcı göründüğünü ancak virüsün diğer versiyonlarından daha az ölümcül olduğunu açıkladığını söyledi. Geçen Aralık ayından bu yana kadar yayımlanan altı çalışma Omicron'un insanların akciğerlerine Delta ve Covid'in önceki diğer varyantları kadar zarar vermediğini buldu.