İnsanlık Mars'a Ne Zaman Gidecek?
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı görevlerin ne zaman başlayacağı yönündeki bir soruyu yanıtladı. Cevap öncesi duraksayan Musk'a göre Kızıl Gezegen'e gitmek için en iyi ihtimalle beş yıl sonra mümkün olacak.
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Elon Musk 270 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin insanı. Parasının çoğu Tesla hisselerinden gelen Musk'ın diğer şirketi ise SpaceX.
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Uzay'a roket gönderen Musk'ın en büyük hayallerinden biri Mars'a gitmek. Katıldığı bir podcast programında Musk, Mars'a yapılacak yolculukla ilgili cevaplarını aktardı.
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Halihazırda Mars'a gidecek bir roket geliştiren SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Kızıl Gezegen'e insanlığın ne zaman ayak basacağını da söyledi.
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Soruya tahmini bir yanıt veren Musk, en iyi ihtimalle 5, en kötü ihtimalle 10 yıl içerisinde insanların Mars'a keşif gezisi yapılacağını öne sürdü.
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SpaceX'in geliştirdiği Starship (Yıldız Gemisi) roketi eğer biterse dünyanın en güçlü roketi olacak.
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Hem ABD hem Çin halihazırda Mars'a insansız uzay araçları indirdi. Bu araçlar Mars'ın yüzeyini tarıyor ve örnekler topluyor.
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Musk'ın tahminleri gerçekleşirse 2027 ve 2032 yılları arasında Mars'a insanlı görevler de yapılmış olacak.