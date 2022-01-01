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Elektrikli Mercedes'ten Tek Şarjla 1000 Kilometre Menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil

  1. Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı.

    Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı.

  2. Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.

    Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.

  3. Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.

    Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.

  4. Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.

    Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.

  5. Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.

    Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.

  6. Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.

    Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.

  7. Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor.

    Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor.

  8. Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış.

    Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış.

  9. EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.

    EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.

  10. Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.

    Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.