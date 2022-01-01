Elektrikli Mercedes'ten Tek Şarjla 1000 Kilometre Menzil

Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.