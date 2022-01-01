Elektrikli Mercedes'ten Tek Şarjla 1000 Kilometre Menzil
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
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Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı.
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Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.
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Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.
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Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.
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Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.
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Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.
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Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor.
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Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış.
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EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.
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Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.
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