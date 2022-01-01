Bir Devrin Sonu: Blackberry 22 Yıl Sonra Cihazlarına Desteği Kesiyor

Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.