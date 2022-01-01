Bir Devrin Sonu: Blackberry 22 Yıl Sonra Cihazlarına Desteği Kesiyor

Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı

Bir Devrin Sonu: Blackberry 22 Yıl Sonra Cihazlarına Desteği Kesiyor

2000?li yılların en popüler akıllı telefon markası olan BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdığını açıkladı.

  1. 2000?li yılların başında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünyayı kasıp kavuran Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.

    2000?li yılların başında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünyayı kasıp kavuran Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.

  2. Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.

    Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.

  3. BlackBerry duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.

    BlackBerry duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.

  4. İlk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan Blackberry, akıllı telefon kullanıcılarının kolayca e-posta göndermesine olanak sağladığı için kısa süre içerisinde profesyoneller arasında popüler oldu.

    İlk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan Blackberry, akıllı telefon kullanıcılarının kolayca e-posta göndermesine olanak sağladığı için kısa süre içerisinde profesyoneller arasında popüler oldu.

  5. Daha sonra genel kullanıcı arasında kullanıcı sayısı her geçen gün artan BlackBerry, 2001'den 2007'ye kadar dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon oldu.

    Daha sonra genel kullanıcı arasında kullanıcı sayısı her geçen gün artan BlackBerry, 2001'den 2007'ye kadar dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon oldu.

  6. 2007 ila 2016 yılları arasında en iyi akıllılar listesinde ilk sıralarda yer alan Kanadalı şirket, daha sonra iPhone?un kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte her geçen gün popülaritesini kaybetmişti.

    2007 ila 2016 yılları arasında en iyi akıllılar listesinde ilk sıralarda yer alan Kanadalı şirket, daha sonra iPhone?un kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte her geçen gün popülaritesini kaybetmişti.

  7. TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAMADI 2018'de akıllı telefonu üretmeyi bırakacağını duyuran BlackBerry?nin gelişen teknolojiye uyum sağlamadaki başarısızlığı, tüketici içgörüsü eksikliği ve kötü tasarımı nedeniyle her geçen gün marka değerinin düştüğü belirtiliyor.

    TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAMADI 2018'de akıllı telefonu üretmeyi bırakacağını duyuran BlackBerry?nin gelişen teknolojiye uyum sağlamadaki başarısızlığı, tüketici içgörüsü eksikliği ve kötü tasarımı nedeniyle her geçen gün marka değerinin düştüğü belirtiliyor.