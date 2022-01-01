65 Yaş Aylığı, Evde Bakım Aylığı, Engelli Aylığı...Kim Ne Kadar Alacak?
Enflasyon rakamı açıklandı, 6 aylık oran yüzde 25,4749 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.47, memurların zammı ise yüzde 7.5+yüzde 23 enflasyon farkı olarak hesaplandı. Emekli ve memurların dışında tüm sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.
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Milyonlarca vatandaşın beklediği rakam açıklandı. 13 milyon emekli, 4 milyon memur ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaş Ocak ayı ile birlikte yeni ücretlerine kavuştu. Ücretlerdeki artışı belirleyen ise 6 aylık enflasyon oranı oldu.
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Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı.
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Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi. Bunun yanında memurların yüzde 7.5'lik toplu sözleşme zamlarına ilaveten enflasyon farkı da ortaya çıktı.
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Buna göre memurların enflasyon farkı yüzde 3'lük Temmuz zammı çıktıktan sonra yüzde 22.47 oldu. Böylece memurlar yüzde 7.5+23 farkla birlikte yüzde 30.5 oranında zam almış oldular.
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Memurların maaşına yapılan artış, hem sosyal yardımları hem de kıdem tazminatı tavanını yükseltmiş oldu. Faruk Erdem yazısında detaylara değindi:
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65 yaş aylığı engelli bakım aylığı ve engelli aylıkları da yükseldi. 2022'nin ilk yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı da, bu oranda artarak 10 bin 560 liraya kadar yükseldi.
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Böylece kıdem tazminatları artık bu rakama kadar hesaplanabilecek. Zamlı maaşlar ocak ayı ile birlikte hesaplarda olacak.
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"Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak"
Memurlar 15 Ocak'ta, SSK ve Bağkur emeklileri 18'inden sonra maaş günlerinde zamlı ücretlerini alacak. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.
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Memur emeklileri ayın 1'i ile 3'ü arasında maaş aldıkları için, onlara zam farkları daha sonra açıklanacak takvim ile yatırılacak.
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Yeni oranlarla memur, emekli ve memur emeklilerinin yeni maaşları şöyle oldu:
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