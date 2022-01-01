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65 Yaş Aylığı, Evde Bakım Aylığı, Engelli Aylığı...Kim Ne Kadar Alacak?

Enflasyon rakamı açıklandı, 6 aylık oran yüzde 25,4749 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.47, memurların zammı ise yüzde 7.5+yüzde 23 enflasyon farkı olarak hesaplandı. Emekli ve memurların dışında tüm sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.

  1. Milyonlarca vatandaşın beklediği rakam açıklandı. 13 milyon emekli, 4 milyon memur ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaş Ocak ayı ile birlikte yeni ücretlerine kavuştu. Ücretlerdeki artışı belirleyen ise 6 aylık enflasyon oranı oldu.

    Milyonlarca vatandaşın beklediği rakam açıklandı. 13 milyon emekli, 4 milyon memur ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaş Ocak ayı ile birlikte yeni ücretlerine kavuştu. Ücretlerdeki artışı belirleyen ise 6 aylık enflasyon oranı oldu.

  2. Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı.

    Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı.

  3. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi. Bunun yanında memurların yüzde 7.5'lik toplu sözleşme zamlarına ilaveten enflasyon farkı da ortaya çıktı.

    Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi. Bunun yanında memurların yüzde 7.5'lik toplu sözleşme zamlarına ilaveten enflasyon farkı da ortaya çıktı.

  4. Buna göre memurların enflasyon farkı yüzde 3'lük Temmuz zammı çıktıktan sonra yüzde 22.47 oldu. Böylece memurlar yüzde 7.5+23 farkla birlikte yüzde 30.5 oranında zam almış oldular.

    Buna göre memurların enflasyon farkı yüzde 3'lük Temmuz zammı çıktıktan sonra yüzde 22.47 oldu. Böylece memurlar yüzde 7.5+23 farkla birlikte yüzde 30.5 oranında zam almış oldular.

  5. Memurların maaşına yapılan artış, hem sosyal yardımları hem de kıdem tazminatı tavanını yükseltmiş oldu. Faruk Erdem yazısında detaylara değindi:

    Memurların maaşına yapılan artış, hem sosyal yardımları hem de kıdem tazminatı tavanını yükseltmiş oldu. Faruk Erdem yazısında detaylara değindi:

  6. 65 yaş aylığı engelli bakım aylığı ve engelli aylıkları da yükseldi. 2022'nin ilk yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı da, bu oranda artarak 10 bin 560 liraya kadar yükseldi.

    65 yaş aylığı engelli bakım aylığı ve engelli aylıkları da yükseldi. 2022'nin ilk yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı da, bu oranda artarak 10 bin 560 liraya kadar yükseldi.

  7. Böylece kıdem tazminatları artık bu rakama kadar hesaplanabilecek. Zamlı maaşlar ocak ayı ile birlikte hesaplarda olacak.

    Böylece kıdem tazminatları artık bu rakama kadar hesaplanabilecek. Zamlı maaşlar ocak ayı ile birlikte hesaplarda olacak.

  8. "Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak" <br> Memurlar 15 Ocak'ta, SSK ve Bağkur emeklileri 18'inden sonra maaş günlerinde zamlı ücretlerini alacak. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.

    "Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak"
    Memurlar 15 Ocak'ta, SSK ve Bağkur emeklileri 18'inden sonra maaş günlerinde zamlı ücretlerini alacak. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.

  9. Memur emeklileri ayın 1'i ile 3'ü arasında maaş aldıkları için, onlara zam farkları daha sonra açıklanacak takvim ile yatırılacak.

    Memur emeklileri ayın 1'i ile 3'ü arasında maaş aldıkları için, onlara zam farkları daha sonra açıklanacak takvim ile yatırılacak.

  10. Yeni oranlarla memur, emekli ve memur emeklilerinin yeni maaşları şöyle oldu:

    Yeni oranlarla memur, emekli ve memur emeklilerinin yeni maaşları şöyle oldu: