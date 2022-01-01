İSKİ Genel Müdürü: Geçen Seneye Göre Barajlarımız Daha Dolu

Bu yılın geçen yıl ve önceki yıla göre iyi durumda olduğunu fakat ortalamanın altında olduğunu söyleyen Mermutlu, "Biz İstanbul?un dışındaki Istranca, Yeşilçay ve Melen barajlarından da su transfer ediyoruz. Geçen yıl Yeşilçay?dan aldığımız su transferi 144 milyon metreküp, Melen regülatöründen aldığımız miktar da 481 milyon metreküp. Dolayısıyla toplam 625 milyon metreküp suyu İstanbul dışındaki rezervlerimizden transfer etmişiz" dedi.