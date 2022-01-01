2021 En Sıcak Beşinci Yıl Oldu

Hausfather'ın Copernicus verileriyle ilgili analizine göre, 2021'in ortalama sıcaklığının 2018 ve 2015'e yakın olduğu vurgulandı. Copernicus, tarihte kayda geçen en sıcak 22 yılın 21'inin 2000 yılından bu yana meydana geldiğinin de altını çizdi.