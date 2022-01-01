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2021 En Sıcak Beşinci Yıl Oldu

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin 1979 yılına dayanan kayıtlarına göre 2021 en sıcak beşinci yıl olarak kayıtlara geçti.

  1. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi?nin 2021 yılına dair sıcaklık raporu paylaşıldı.

    Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi?nin 2021 yılına dair sıcaklık raporu paylaşıldı.

  2. İklim bilimcisi olan Zeke Hausfather tarafından analiz edilen bulgularda, 2021 yılının tarihin en sıcak 5?inci yılı olduğu belirtildi.

    İklim bilimcisi olan Zeke Hausfather tarafından analiz edilen bulgularda, 2021 yılının tarihin en sıcak 5?inci yılı olduğu belirtildi.

  3. 1979 yılına dayanan kayıtlara göre Copernicus?un resmi verileri Ocak ayı içerisinde açıklamasının beklendiği belirtilirken, NASA, NOAA, U.K. Met Office ve Berkeley Earth tarafından 19. yüzyıla kadar uzanan kayıtlara dayanan ek küresel sıcaklık verilerinin de yayımlanacağı aktarıldı.

    1979 yılına dayanan kayıtlara göre Copernicus?un resmi verileri Ocak ayı içerisinde açıklamasının beklendiği belirtilirken, NASA, NOAA, U.K. Met Office ve Berkeley Earth tarafından 19. yüzyıla kadar uzanan kayıtlara dayanan ek küresel sıcaklık verilerinin de yayımlanacağı aktarıldı.

  4. Berkley Earth'te araştırma bilimcisi olan Hausfather, diğer veri kaynaklarının 2021'i kayıtlardaki en sıcak beşinci ila yedinci en sıcak yıllar arasında bir yerde sıralayacağını söyledi.

    Berkley Earth'te araştırma bilimcisi olan Hausfather, diğer veri kaynaklarının 2021'i kayıtlardaki en sıcak beşinci ila yedinci en sıcak yıllar arasında bir yerde sıralayacağını söyledi.

  5. Geçen yıl, şimdiye kadarki en yüksek Haziran-Ağustos arası ortalama kara sıcaklığının tespit edildiği belirtilirken, Pasifik Okyanusu'nda görülen bir soğuma örneği olan La Nina hava olayının Ekim ayında geldiği ve sıcaklıkların düşmesine neden olduğu aktarıldı.

    Geçen yıl, şimdiye kadarki en yüksek Haziran-Ağustos arası ortalama kara sıcaklığının tespit edildiği belirtilirken, Pasifik Okyanusu'nda görülen bir soğuma örneği olan La Nina hava olayının Ekim ayında geldiği ve sıcaklıkların düşmesine neden olduğu aktarıldı.

  6. Hausfather'ın Copernicus verileriyle ilgili analizine göre, 2021'in ortalama sıcaklığının 2018 ve 2015'e yakın olduğu vurgulandı. Copernicus, tarihte kayda geçen en sıcak 22 yılın 21'inin 2000 yılından bu yana meydana geldiğinin de altını çizdi.

    Hausfather'ın Copernicus verileriyle ilgili analizine göre, 2021'in ortalama sıcaklığının 2018 ve 2015'e yakın olduğu vurgulandı. Copernicus, tarihte kayda geçen en sıcak 22 yılın 21'inin 2000 yılından bu yana meydana geldiğinin de altını çizdi.