4.Doz Biontech Aşısı Antikor Seviyesini Beş Kat Artırıyor
İsrail?de hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırmada Türkiye?de de kullanılan Pfizer - BioNTech aşısının dördüncü dozunun etkinliği incelendi. Çalışmanın bulgularında aşının dördüncü dozunun uygulanmasının üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte antikor seviyesinin beş kat arttığı bildirildi.
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Corona virüs ile mücadele kapsamında en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İsrail?de, aşının dördüncü dozu ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.
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İsrail hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan bir araştırmanın ön sonuçlarına göre, Türkiye?de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının dördüncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış sağladığı bildirildi.
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Bulguların, dünya çapında hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada dördüncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı.
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, ön sonuçların "dördüncü doz ile aşılanmış kişileri enfeksiyona ve şiddetli semptomlara karşı büyük ölçüde koruma olasılığının çok yüksek olduğunu" söyledi.
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İsrail bu hafta büyük bir dördündü doz kampanyası başlatan ilk ülke olurken, son aşısını en az dört ay önce olan 60 yaş ve üzerindeki herkese yeni aşı dozları sunuldu.
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Başbakan Bennett'in ofisi, kampanyanın ilk iki gününde 100 binden fazla İsraillinin dördüncü dozları için kayıt yaptırdığını veya aşılandığını söyledi.