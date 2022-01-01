4.Doz Biontech Aşısı Antikor Seviyesini Beş Kat Artırıyor

Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Beka projeleri' için merkezler hazır
'Beka projeleri' için merkezler hazır
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek

4.Doz Biontech Aşısı Antikor Seviyesini Beş Kat Artırıyor

İsrail?de hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırmada Türkiye?de de kullanılan Pfizer - BioNTech aşısının dördüncü dozunun etkinliği incelendi. Çalışmanın bulgularında aşının dördüncü dozunun uygulanmasının üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte antikor seviyesinin beş kat arttığı bildirildi.

  1. Corona virüs ile mücadele kapsamında en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İsrail?de, aşının dördüncü dozu ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.

    Corona virüs ile mücadele kapsamında en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İsrail?de, aşının dördüncü dozu ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.

  2. İsrail hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan bir araştırmanın ön sonuçlarına göre, Türkiye?de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının dördüncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış sağladığı bildirildi.

    İsrail hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan bir araştırmanın ön sonuçlarına göre, Türkiye?de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının dördüncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış sağladığı bildirildi.

  3. Bulguların, dünya çapında hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada dördüncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı.

    Bulguların, dünya çapında hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada dördüncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı.

  4. İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, ön sonuçların "dördüncü doz ile aşılanmış kişileri enfeksiyona ve şiddetli semptomlara karşı büyük ölçüde koruma olasılığının çok yüksek olduğunu" söyledi.

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, ön sonuçların "dördüncü doz ile aşılanmış kişileri enfeksiyona ve şiddetli semptomlara karşı büyük ölçüde koruma olasılığının çok yüksek olduğunu" söyledi.

  5. İsrail bu hafta büyük bir dördündü doz kampanyası başlatan ilk ülke olurken, son aşısını en az dört ay önce olan 60 yaş ve üzerindeki herkese yeni aşı dozları sunuldu.

    İsrail bu hafta büyük bir dördündü doz kampanyası başlatan ilk ülke olurken, son aşısını en az dört ay önce olan 60 yaş ve üzerindeki herkese yeni aşı dozları sunuldu.

  6. Başbakan Bennett'in ofisi, kampanyanın ilk iki gününde 100 binden fazla İsraillinin dördüncü dozları için kayıt yaptırdığını veya aşılandığını söyledi.

    Başbakan Bennett'in ofisi, kampanyanın ilk iki gününde 100 binden fazla İsraillinin dördüncü dozları için kayıt yaptırdığını veya aşılandığını söyledi.