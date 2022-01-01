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Kuvvetli Sağanak Ve Kar Geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunda, kar ve yağmur beklenen iller açıklandı.

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  2. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  3. yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

    yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

  4. İşte 4 günlük tahminler...

    İşte 4 günlük tahminler...