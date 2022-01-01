Hafriyat Kamyonunun Damperi Evin Üzerine Devrildi

Selimiye Mahallesi Değirmen Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında bir firmanın iletişim alt yapısı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemesi, kamyonla bölgeye getirildi.

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