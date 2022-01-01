Hafriyat Kamyonunun Damperi Evin Üzerine Devrildi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde boş arsaya çakıl boşaltan hafriyat kamyonunun damperi, yan taraftaki evin üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin çatısı hasar gördü.
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Selimiye Mahallesi Değirmen Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında bir firmanın iletişim alt yapısı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemesi, kamyonla bölgeye getirildi.
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Hafriyat kamyonu, çakılı boş arsaya boşaltırken damper sağ taraftaki müstakil evin çatısına devrildi.
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Duydukları gürültüyle büyük korku yaşayan aile panikle dışarı çıktı.
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Evin çatısında hasara yol açan kazada, yaralanan olmadı.
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