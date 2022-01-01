BMW Renk Değiştirebilen İx Flow'u Tanıttı
Alman otomotiv devi BMW, renk değiştirme teknolojisine sahip modeli iX Flow'u CES 2022 kapsamında tanıttı.
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ABD'de devam eden CES 2022 tüketici elektroniği fuarında son teknoloji ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Otomotiv alanında en dikkat çekici ürünlerden biri BMW'nin renk değiştirme teknolojisi oldu.
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BMW iX Flow, Alman üreticinin deneysel bir ürünü. e-okuyucuların kağıt benzeri yapıları kullanılan araçta şimdiik sadece siyah ve beyaz seçenekleri mevcut.
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BMW bu seçeneklerin çoğaltılabileceğini belirtiyor.
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BMW'den yapılan açıklamada bunun sadece sürücüler için görsel bir motivasyon olarak algılanamayacağı, renk seçeneklerinin elektrikli araçların menzilinin uzamasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor.
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Marka, "Tamamen elektrikli bir otomobilde rengi hava durumuna göre değiştirmek de menzili artırmaya yardımcı olabilir" denildi.
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Bu deneysel teknolojiinin yakın zamanda araçlarda yer alması beklenmiyor.
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