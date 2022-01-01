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BMW Renk Değiştirebilen İx Flow'u Tanıttı

Alman otomotiv devi BMW, renk değiştirme teknolojisine sahip modeli iX Flow'u CES 2022 kapsamında tanıttı.

  1. ABD'de devam eden CES 2022 tüketici elektroniği fuarında son teknoloji ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Otomotiv alanında en dikkat çekici ürünlerden biri BMW'nin renk değiştirme teknolojisi oldu.

    ABD'de devam eden CES 2022 tüketici elektroniği fuarında son teknoloji ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Otomotiv alanında en dikkat çekici ürünlerden biri BMW'nin renk değiştirme teknolojisi oldu.

  2. BMW iX Flow, Alman üreticinin deneysel bir ürünü. e-okuyucuların kağıt benzeri yapıları kullanılan araçta şimdiik sadece siyah ve beyaz seçenekleri mevcut.

    BMW iX Flow, Alman üreticinin deneysel bir ürünü. e-okuyucuların kağıt benzeri yapıları kullanılan araçta şimdiik sadece siyah ve beyaz seçenekleri mevcut.

  3. BMW bu seçeneklerin çoğaltılabileceğini belirtiyor.

    BMW bu seçeneklerin çoğaltılabileceğini belirtiyor.

  4. BMW'den yapılan açıklamada bunun sadece sürücüler için görsel bir motivasyon olarak algılanamayacağı, renk seçeneklerinin elektrikli araçların menzilinin uzamasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor.

    BMW'den yapılan açıklamada bunun sadece sürücüler için görsel bir motivasyon olarak algılanamayacağı, renk seçeneklerinin elektrikli araçların menzilinin uzamasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor.

  5. Marka, "Tamamen elektrikli bir otomobilde rengi hava durumuna göre değiştirmek de menzili artırmaya yardımcı olabilir" denildi.

    Marka, "Tamamen elektrikli bir otomobilde rengi hava durumuna göre değiştirmek de menzili artırmaya yardımcı olabilir" denildi.

  6. Bu deneysel teknolojiinin yakın zamanda araçlarda yer alması beklenmiyor.

    Bu deneysel teknolojiinin yakın zamanda araçlarda yer alması beklenmiyor.