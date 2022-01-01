Masterchef Türkiye İçin Torpil İsyanı!
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından finale ilerleyen Dilara Başaran'ın şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddialarının ardından, Twitter'da hatalarına rağmen kayırıldığına yönelik tepkiler yükseliyor.
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TV8 MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiasının ardından, yarışmada hatalar yaptığı ve şeflerin bunu görmezden geldiği iddiaları sosyal medyada patlak verdi. Dün akşam MasterChef'in Tv8 ekranlarına geldiği saatlerde Twitter'da 'Masterchef Türkiye 2021" hashtagi ile Dilara Başaran'a adeta tepki yağdırıldı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran'a özellikle Burcu'nun elenmesinin ardından tepkilerin daha da yoğunlaştığı görüldü.
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Finale doğru geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından hırsıyla öne çıkan Dilara Başaran, son günlerde sosyal medyanın tepkisiyle karşı karşıya...
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'Dilara Başaran Mehmet Şef'in akrabası' iddiası
Sosyal medyadaki sıkı izleyicilerin, teknik hatalar yaptığını ve şeflerin bunu görmezden geldiğini söylediği Dilara Başaran hakkında geçtiğimiz haftalarda da 'Mehmet Şef'in akrabası olduğu iddia edilmişti.
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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiası medya kulislerini karıştırdı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran, yayın sonrası da ortalığı karıştırmıştı. Burcu ve Dilara saç saça evde kavga edince Burcu'nun otele yerleştirildiği ortaya çıktı.
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TV8 Masterchef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu söyleniyor. Bir gazetenin ortaya attığı iddia şimdiye kadar yalanlanmadı. Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ise Dilara Başaran ile Burcu Önal arasındaki kavga ayyuka çıktı. Yayın sırasında kavga eden ikilinin evde de birbirlerine girdikleri öğrenildi. Burcu Önal otele yerleştirilirken, Dilara Başaran evde kaldı.
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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden ismi Safanur Bol'un elendiği hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. MasterChef Türkiye detayı ise tüm yarışmacıların çekindiği, ara ara sert çıkışları ve ciddi tavırlarıyla tanınan Mehmet Şefin Dilara'ya olan yaklaşımı çok konuşuldu. Sosyal medyada, Dilara'nın yaptığı kritik bir hatanın üzerinde çok durmayan Mehmet Şef'in bu tavrı sosyal medyaki MasterChef paylaşımları yapılan sayfalarda "Başkası yapsa kıyamet kopardı ama söz konusu Dilara olunca her şey değişiyor" yorumlarına neden oldu.
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'Anne tarafından akrabası' iddiası
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın anne tarafından akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran izleyicinin de en çok desteklediği isimlerin başında geliyordu. Ancak bu akrabalık söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bunun bir haksızlık olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, yarışmanın popüler isimlerinden Dilara Başaran ile akraba olduğu iddiası Akşam gazetesinde de yer almıştı. Bu haberin ardından eleme gecesi yapılan yarışmada ortaya çıkan görüntünün ardından, 'torpil mi var' sorusu sosyal medyada başı çekti.
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O gece yarışmada ne oldu?
Dilara Başaran'ın yemek yapan arkadaşlarına, "Hamurun çıtır olması için bir şeyler koymalısınız" yorumunu yapması üzerine Mehmet Şef'in tepki vermesi beklendi, ancak öyle olmadı. Şef çok sakin kalarak, "Mert arkadaşının koluna gir ve dışarıya çıkart" dedi. Böyle bir yorumda bulunması herkesi şaşırttı.
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'Mehmet Şef ile anne tarafından akraba' iddiası
Akşam'ın haber sitesinde yer alan ilgili habere göre Dilara Başaran yarışmaya son katılan şef adayların biri oldu. Bu iddia iki ismin akraba olduğu iddialarını güçlendirdi. Mehmet Şefin anne tarafından akraba olduğu iddiası yeniden konuşulmaya başlandı.
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İşte sosyal medyada Dilara Başaran hakkında yapılan o eleştirilerden ve dillendirilen torpil iddialarından öne çıkanlar...
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