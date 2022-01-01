Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
İstanbul kırmızıya büründü
İstanbul kırmızıya büründü
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
Pazarlar yangın yerine döndü
Pazarlar yangın yerine döndü
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!

Bu İlimizde Korona Vakaları Patladı! Geçen Yılın Tam 10 Katı

Tüm Türkiye'de koronavirüs vakaları adeta patlama yaşarken, Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti. Şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, "İzmir beşinci pikini

  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti. İzmir'de şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, şu ifadeleri kullandı:

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti. İzmir'de şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, şu ifadeleri kullandı:

  2. - İzmir'e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı.<br> - Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz.

    - İzmir'e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı.
    - Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz.

  3. - Bu dönemde ilk kapanmaların yaşandığı Mart 2020 dönemindeki vakaların 10 katını görüyoruz. En yüksek rakamların tekrarını yakaladık.

    - Bu dönemde ilk kapanmaların yaşandığı Mart 2020 dönemindeki vakaların 10 katını görüyoruz. En yüksek rakamların tekrarını yakaladık.

  4. ?Ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor? <br> - Omicron giriş yaptığı bütün ülkelerde giderek dominant varyant haline geliyor. Covid-19 vakaları Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı?na gönderiliyor. Bunların Omicron olup olmadığı araştırılıyor.

    ?Ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor?
    - Omicron giriş yaptığı bütün ülkelerde giderek dominant varyant haline geliyor. Covid-19 vakaları Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı?na gönderiliyor. Bunların Omicron olup olmadığı araştırılıyor.

  5. - Şu anda Omicron vakaları ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor. Zaman içerisinde artması bekleniyor. Omicron ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmek için aşı olanların ne kadarının yakalandığı, hastalığı nasıl atlattığıyla ilgili daha fazla istatiksel veriye sahip olmamız gerekiyor.

    - Şu anda Omicron vakaları ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor. Zaman içerisinde artması bekleniyor. Omicron ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmek için aşı olanların ne kadarının yakalandığı, hastalığı nasıl atlattığıyla ilgili daha fazla istatiksel veriye sahip olmamız gerekiyor.

  6. - Virüs daha hızlı hasta ediyor. Bu durum, virüsün kendisi açısından evrimsel avantaj sağlıyor. Üçüncü doz meselesi oldukça önemli.<br> - Üçüncü dozun Omicron varyantına karşı ?nötralizan antikor? denilen koruyucu antikoru yüz katına kadar arttırdığına yönelik çalışmalar var. Bu önemli bir veri.

    - Virüs daha hızlı hasta ediyor. Bu durum, virüsün kendisi açısından evrimsel avantaj sağlıyor. Üçüncü doz meselesi oldukça önemli.
    - Üçüncü dozun Omicron varyantına karşı ?nötralizan antikor? denilen koruyucu antikoru yüz katına kadar arttırdığına yönelik çalışmalar var. Bu önemli bir veri.

  7. - Bu antikorun yüz kat artmasının koruyuculuğu ne kadar arttıracağının da ölçülmesi gerekiyor. Aşıların yeni varyantı ne kadar koruduğunu ölçmek için zaman gerekiyor. Henüz veriler çok yeni. Şu anda varyant ülkemizde ilk görüldüğü günden beri 35-40 gün geçmiş durumda..

    - Bu antikorun yüz kat artmasının koruyuculuğu ne kadar arttıracağının da ölçülmesi gerekiyor. Aşıların yeni varyantı ne kadar koruduğunu ölçmek için zaman gerekiyor. Henüz veriler çok yeni. Şu anda varyant ülkemizde ilk görüldüğü günden beri 35-40 gün geçmiş durumda..

  8. ?Bütün dünya yılbaşı golü yedi' <br> Yılbaşı dolayısıyla pandeminin olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, ?Bütün dünya bir yılbaşı golü yedi. Öğretmen arkadaşlarımız okullardaki pozitiflerin sayısının arttığından bahsediyor. Bizim hastanemiz ve yükseköğretim kurumlarından da böyle veriler geliyor."

    ?Bütün dünya yılbaşı golü yedi'
    Yılbaşı dolayısıyla pandeminin olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, ?Bütün dünya bir yılbaşı golü yedi. Öğretmen arkadaşlarımız okullardaki pozitiflerin sayısının arttığından bahsediyor. Bizim hastanemiz ve yükseköğretim kurumlarından da böyle veriler geliyor."

  9. "Eğitim merkezlerindeki öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. ?Aşılıyım ben? rahatlığından uzak durmak gerekiyor. Kapalı alanda mesafe kuralının önemi muhtemelen artacak. Pek çok Avrupa ülkesi kapanma aşamasına geldi. 12 yaş altı aşı olmadığı için bulaşma ve bulaştırma olasılığı olan bir grup. Özellikle küçük çocukların olduğu ortamlarda ailelerin dikkatli olması gerekiyor? dedi.

    "Eğitim merkezlerindeki öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. ?Aşılıyım ben? rahatlığından uzak durmak gerekiyor. Kapalı alanda mesafe kuralının önemi muhtemelen artacak. Pek çok Avrupa ülkesi kapanma aşamasına geldi. 12 yaş altı aşı olmadığı için bulaşma ve bulaştırma olasılığı olan bir grup. Özellikle küçük çocukların olduğu ortamlarda ailelerin dikkatli olması gerekiyor? dedi.