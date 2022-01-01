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Leonardo Dicaprio'dan Sason Çayı'nda 47 Yıl Sonra Görülen Balık Paylaşımı

Çevre ve iklim konusunda yaptığı bağışlarla bilinen Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin, dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı?nın (Paraschistura chrysicristinae) 47 yıl aradan sonra Batman?ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı.

  1. Sason?da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi?nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.

    Sason?da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi?nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.

  2. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

    Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

  3. Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

    Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

  4. ABD'li aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı.

    ABD'li aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı.

  5. 19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio?nun paylaşımı, Batman?da günün konusu oldu.

    19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio?nun paylaşımı, Batman?da günün konusu oldu.

  6. Yıldız oyuncu sosyal medyada doğal güzelliklere tanık olması için Batman'a davet edildi.

    Yıldız oyuncu sosyal medyada doğal güzelliklere tanık olması için Batman'a davet edildi.

  7. Öte yandan İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bilim insanları, yağmur ormanlarının korunması üzerine çağrılarda bulunan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çevre yanlısı çalışmaları nedeniyle nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leo ismini vermeye karar verdi.

    Öte yandan İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bilim insanları, yağmur ormanlarının korunması üzerine çağrılarda bulunan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çevre yanlısı çalışmaları nedeniyle nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leo ismini vermeye karar verdi.