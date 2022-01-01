Keçilerin Zorlu Kış Yolculuğu

"KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK" Omur, ?Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle 4-5 saat yol yürüdük. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla kar üzerinde çile çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.