Keçilerin Zorlu Kış Yolculuğu

Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm idaresi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm idaresi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
İstanbul kırmızıya büründü
İstanbul kırmızıya büründü
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
Pazarlar yangın yerine döndü
Pazarlar yangın yerine döndü
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde

Keçilerin Zorlu Kış Yolculuğu

Muş'ta bir keçi sürüsünün kışın konaklayacağı 1800 rakımlı köye yolculuğu fotoğraflandı. 4 saatlik zorlu yolculuk güzel görüntülere sahne oldu.

  1. Muş?ta Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan keçi sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.

    Muş?ta Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan keçi sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.

  2. Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi.

    Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi.

  3. Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.

    Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.

  4. Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı.

    Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı.

  5. 4 SAATLİK YOLCULUK Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen hayvanlar, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.

    4 SAATLİK YOLCULUK Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen hayvanlar, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.

  6. Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden keçiler, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

    Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden keçiler, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

  7. Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.

    Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.

  8. "KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK" Omur, ?Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle 4-5 saat yol yürüdük. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla kar üzerinde çile çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.

    "KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK" Omur, ?Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle 4-5 saat yol yürüdük. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla kar üzerinde çile çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.

  9. Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen sürünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda sürüye eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

    Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen sürünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda sürüye eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.