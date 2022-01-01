Rögardan Çıkan Köpük Caddeyi Kapladı

Sabah saatlerinden evinden dışarı çıkıp köpükleri gören bir mahalle sakini, "Köpüğe benziyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Yeni gördüm. Kaynıyor. Kimyasal olabilir. Çocuklar içinde tehlike teşkil ediyor. Herhangi bir kokusu yok. Sürekli çoğalıyor" dedi.