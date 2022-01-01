Türkiye Yüz Ölçümünü Değiştiren Deniz Dolgusu

"TİCARETE ÇOK CİDDİ KATKI YAPACAK" Havalimanının bölgenin ticaretine çok ciddi katkı yapacağını söyleyen Karamehmetoğlu, ?Rize ve Artvin için çok önemli bir ihtiyaçtı. Bölgemiz için ciddi bir altyapı tesisine kavuşuyoruz. Havalimanı altyapı imkanları ile birlikte en büyük kargo uçaklarının, yolcu uçaklarının inip kalkabileceği uluslararası bir havalimanı şeklinde planlandı" diye konuştu.