Türkiye Yüz Ölçümünü Değiştiren Deniz Dolgusu

Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm idaresi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm idaresi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
İstanbul kırmızıya büründü
İstanbul kırmızıya büründü
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi sona eriyor
Pazarlar yangın yerine döndü
Pazarlar yangın yerine döndü
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde

Türkiye Yüz Ölçümünü Değiştiren Deniz Dolgusu

Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

  1. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı.

    Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı.

  2. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi.

    Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi.

  3. Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu 4,5 yılda tamamlandı.

    Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu 4,5 yılda tamamlandı.

  4. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

    Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

  5. Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğrafları tarafından görüntülendi.

    Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğrafları tarafından görüntülendi.

  6. Havalimanı inşaatını büyük heyecanla takip ettiklerini belirten Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, ?Şu anda deniz dolgusu tamamen bitmiş. Üstyapı çalışmaları devam ediyor, inşallah kısa zamanda apron binalarının da devreye girmesiyle 3-4 ay gibi bir süre içerisinde tamamen bitmiş olacak? dedi.

    Havalimanı inşaatını büyük heyecanla takip ettiklerini belirten Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, ?Şu anda deniz dolgusu tamamen bitmiş. Üstyapı çalışmaları devam ediyor, inşallah kısa zamanda apron binalarının da devreye girmesiyle 3-4 ay gibi bir süre içerisinde tamamen bitmiş olacak? dedi.

  7. "TİCARETE ÇOK CİDDİ KATKI YAPACAK" Havalimanının bölgenin ticaretine çok ciddi katkı yapacağını söyleyen Karamehmetoğlu, ?Rize ve Artvin için çok önemli bir ihtiyaçtı. Bölgemiz için ciddi bir altyapı tesisine kavuşuyoruz. Havalimanı altyapı imkanları ile birlikte en büyük kargo uçaklarının, yolcu uçaklarının inip kalkabileceği uluslararası bir havalimanı şeklinde planlandı" diye konuştu.

    "TİCARETE ÇOK CİDDİ KATKI YAPACAK" Havalimanının bölgenin ticaretine çok ciddi katkı yapacağını söyleyen Karamehmetoğlu, ?Rize ve Artvin için çok önemli bir ihtiyaçtı. Bölgemiz için ciddi bir altyapı tesisine kavuşuyoruz. Havalimanı altyapı imkanları ile birlikte en büyük kargo uçaklarının, yolcu uçaklarının inip kalkabileceği uluslararası bir havalimanı şeklinde planlandı" diye konuştu.

  8. Karamehmetoğlu, özellikle kargo uçaklarıyla birlikte ihracatın ciddi derecede artacağını söyledi.

    Karamehmetoğlu, özellikle kargo uçaklarıyla birlikte ihracatın ciddi derecede artacağını söyledi.

  9. Rize- Artvin Havalimanı'ndan büyük beklentilerinin olduğunu kaydeden Karamehmetoğlu, ?Yapılan havalimanı uluslararası bir havalimanı. Gümrüğünden depolama alanlarına, kargo taşımacılığına kadar birçok üniteyi bünyesinde barındırıyor. İlimiz açısından da bölgemiz açısından da yöre insanına ciddi anlamda istihdam sağlayacak, istihdam kapısı olacak? dedi.

    Rize- Artvin Havalimanı'ndan büyük beklentilerinin olduğunu kaydeden Karamehmetoğlu, ?Yapılan havalimanı uluslararası bir havalimanı. Gümrüğünden depolama alanlarına, kargo taşımacılığına kadar birçok üniteyi bünyesinde barındırıyor. İlimiz açısından da bölgemiz açısından da yöre insanına ciddi anlamda istihdam sağlayacak, istihdam kapısı olacak? dedi.