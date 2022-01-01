Araç Sahipleri Dikkat! Plakaya Kesilen Ceza İptal Edildi
Ruhsat sahibi olmayan sürücünün kullandığı aracın plakasına kesilen emniyet kemeri cezası mahkemece iptal edildi. Mahkeme cezanın araca değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.
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ADANA'da Aysun İşler'e ait olan ancak eşinin kullandığı aracın plakasına 144 lira emniyet kemeri cezası kesildi.
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Aysun İşler, durumu yargıya taşıdı.
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İşler'in avukatı itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi.
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İtiraz dilekçesini dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.
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Kararda idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğuna da dikkat çekilerek verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.
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Aysun İşler'in avukatı, "Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar" dedi.