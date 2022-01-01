İtiraz dilekçesini dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.

İşler'in avukatı itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi.

ADANA'da Aysun İşler'e ait olan ancak eşinin kullandığı aracın plakasına 144 lira emniyet kemeri cezası kesildi.

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