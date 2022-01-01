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Araç Sahipleri Dikkat! Plakaya Kesilen Ceza İptal Edildi

Ruhsat sahibi olmayan sürücünün kullandığı aracın plakasına kesilen emniyet kemeri cezası mahkemece iptal edildi. Mahkeme cezanın araca değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.

  1. ADANA'da Aysun İşler'e ait olan ancak eşinin kullandığı aracın plakasına 144 lira emniyet kemeri cezası kesildi.

    ADANA'da Aysun İşler'e ait olan ancak eşinin kullandığı aracın plakasına 144 lira emniyet kemeri cezası kesildi.

  2. Aysun İşler, durumu yargıya taşıdı.

    Aysun İşler, durumu yargıya taşıdı.

  3. İşler'in avukatı itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi.

    İşler'in avukatı itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi.

  4. İtiraz dilekçesini dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.

    İtiraz dilekçesini dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.

  5. Kararda idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğuna da dikkat çekilerek verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.

    Kararda idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğuna da dikkat çekilerek verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.

  6. Aysun İşler'in avukatı, "Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar" dedi.

    Aysun İşler'in avukatı, "Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar" dedi.