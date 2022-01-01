Çin'in Yapay Güneşinden Yeni Rekor: 70 Milyon Derecede 17 Dakika Boyunca Çalıştı
Çin'in Hefei kentinde yer alan ve 'yapay güneş' olarak anılan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalıştıktan sonra yeni bir dünya rekoru kırdı. Uzmanlar, durumun dünyanın temiz bir gelecek arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
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Çin devlet medyası Xinhua?nın bildirdiğine göre ülkenin Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de yer alan nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekor kırdı.
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Xinhua, nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi Experimental Advanced Superconducting Tokamak'ın (EAST) 70 milyon santigrat derecede bin 56 saniye (17 dakika, 36 saniye) boyunca çalıştığını bildirdi.
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Yeni rekor, EAST'in Mayıs ayında 120 milyon santigrat derecelik plazma sıcaklığında 101 saniye boyunca çalışarak başka bir dönüm noktasına ulaşmasından sonra geldi.
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GÜNEŞ'İN 10 KATI SICAKLIĞINA ULAŞMIŞTI Bununla birlikte, EAST Mayıs'taki deney sırasında 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat derecelik bir tepe sıcaklığına ulaşmıştı. Bu onun Güneş?ten 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşabildiği anlamına geliyor.
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Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, ?Farklı aşamalardaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor? dedi.
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TEMİZ BİR GELECEK İÇİN DÖNÜM NOKTASI Ayrıca EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş?e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için ?yapay güneş? olarak adlandırılıyor. Füzyon enerjisi, karbon emisyonlarının nötrlendiği bir gelecek için ?nihai enerji? olarak kabul ediliyor. Çünkü hidrojen ve döteryum gazları dünyada bol miktarda bulunuyor ve minimum atık üretiyor.
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ÇİN'iN ÜÇ TANE "YAPAY GÜNEŞ"İ VAR Diğer taraftan EAST, Çin'de faaliyet gösteren üç büyük nükleer füzyon tesisi arasında yer alıyor. Ülkede, geçen Aralık ayında devreye alınan HL-2M tokamak füzyon reaktörü, Çin'in güneybatısındaki Chengdu'da, üçüncüsü ise Wuhan şehrinde bulunuyor.
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Öte yandan, bilim insanlarının onlarca yıllık arayışına rağmen, füzyon reaktörleri hala gerçeklikten uzak. Xinhua'ya göre iki ana zorluğu, sıcaklığı 100 milyon santigrat derecenin üzerine çıkarmak ve uzun bir süre boyunca bu sıcaklığı sabit tutmak oluşturuyor.
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Yapay güneş oluşturma projeleri ABD, AB, Rusya ve Güney Kore'de de devam ediyor. Çin, ayrıca Fransa'daki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) mega projesinde yer alan 35 ülke arasında bulunuyor.