Çin'in Yapay Güneşinden Yeni Rekor: 70 Milyon Derecede 17 Dakika Boyunca Çalıştı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN DÖNÜM NOKTASI Ayrıca EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş?e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için ?yapay güneş? olarak adlandırılıyor. Füzyon enerjisi, karbon emisyonlarının nötrlendiği bir gelecek için ?nihai enerji? olarak kabul ediliyor. Çünkü hidrojen ve döteryum gazları dünyada bol miktarda bulunuyor ve minimum atık üretiyor.