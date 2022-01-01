Çin'in Yapay Güneşinden Yeni Rekor: 70 Milyon Derecede 17 Dakika Boyunca Çalıştı

'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı

Çin'in Yapay Güneşinden Yeni Rekor: 70 Milyon Derecede 17 Dakika Boyunca Çalıştı

Çin'in Hefei kentinde yer alan ve 'yapay güneş' olarak anılan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalıştıktan sonra yeni bir dünya rekoru kırdı. Uzmanlar, durumun dünyanın temiz bir gelecek arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

  1. Çin devlet medyası Xinhua?nın bildirdiğine göre ülkenin Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de yer alan nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekor kırdı.

    Çin devlet medyası Xinhua?nın bildirdiğine göre ülkenin Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de yer alan nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekor kırdı.

  2. Xinhua, nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi Experimental Advanced Superconducting Tokamak'ın (EAST) 70 milyon santigrat derecede bin 56 saniye (17 dakika, 36 saniye) boyunca çalıştığını bildirdi.

    Xinhua, nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi Experimental Advanced Superconducting Tokamak'ın (EAST) 70 milyon santigrat derecede bin 56 saniye (17 dakika, 36 saniye) boyunca çalıştığını bildirdi.

  3. Yeni rekor, EAST'in Mayıs ayında 120 milyon santigrat derecelik plazma sıcaklığında 101 saniye boyunca çalışarak başka bir dönüm noktasına ulaşmasından sonra geldi.

    Yeni rekor, EAST'in Mayıs ayında 120 milyon santigrat derecelik plazma sıcaklığında 101 saniye boyunca çalışarak başka bir dönüm noktasına ulaşmasından sonra geldi.

  4. GÜNEŞ'İN 10 KATI SICAKLIĞINA ULAŞMIŞTI Bununla birlikte, EAST Mayıs'taki deney sırasında 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat derecelik bir tepe sıcaklığına ulaşmıştı. Bu onun Güneş?ten 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşabildiği anlamına geliyor.

    GÜNEŞ'İN 10 KATI SICAKLIĞINA ULAŞMIŞTI Bununla birlikte, EAST Mayıs'taki deney sırasında 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat derecelik bir tepe sıcaklığına ulaşmıştı. Bu onun Güneş?ten 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşabildiği anlamına geliyor.

  5. Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, ?Farklı aşamalardaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor? dedi.

    Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, ?Farklı aşamalardaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor? dedi.

  6. TEMİZ BİR GELECEK İÇİN DÖNÜM NOKTASI Ayrıca EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş?e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için ?yapay güneş? olarak adlandırılıyor. Füzyon enerjisi, karbon emisyonlarının nötrlendiği bir gelecek için ?nihai enerji? olarak kabul ediliyor. Çünkü hidrojen ve döteryum gazları dünyada bol miktarda bulunuyor ve minimum atık üretiyor.

    TEMİZ BİR GELECEK İÇİN DÖNÜM NOKTASI Ayrıca EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş?e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için ?yapay güneş? olarak adlandırılıyor. Füzyon enerjisi, karbon emisyonlarının nötrlendiği bir gelecek için ?nihai enerji? olarak kabul ediliyor. Çünkü hidrojen ve döteryum gazları dünyada bol miktarda bulunuyor ve minimum atık üretiyor.

  7. ÇİN'iN ÜÇ TANE "YAPAY GÜNEŞ"İ VAR Diğer taraftan EAST, Çin'de faaliyet gösteren üç büyük nükleer füzyon tesisi arasında yer alıyor. Ülkede, geçen Aralık ayında devreye alınan HL-2M tokamak füzyon reaktörü, Çin'in güneybatısındaki Chengdu'da, üçüncüsü ise Wuhan şehrinde bulunuyor.

    ÇİN'iN ÜÇ TANE "YAPAY GÜNEŞ"İ VAR Diğer taraftan EAST, Çin'de faaliyet gösteren üç büyük nükleer füzyon tesisi arasında yer alıyor. Ülkede, geçen Aralık ayında devreye alınan HL-2M tokamak füzyon reaktörü, Çin'in güneybatısındaki Chengdu'da, üçüncüsü ise Wuhan şehrinde bulunuyor.

  8. Öte yandan, bilim insanlarının onlarca yıllık arayışına rağmen, füzyon reaktörleri hala gerçeklikten uzak. Xinhua'ya göre iki ana zorluğu, sıcaklığı 100 milyon santigrat derecenin üzerine çıkarmak ve uzun bir süre boyunca bu sıcaklığı sabit tutmak oluşturuyor.

    Öte yandan, bilim insanlarının onlarca yıllık arayışına rağmen, füzyon reaktörleri hala gerçeklikten uzak. Xinhua'ya göre iki ana zorluğu, sıcaklığı 100 milyon santigrat derecenin üzerine çıkarmak ve uzun bir süre boyunca bu sıcaklığı sabit tutmak oluşturuyor.

  9. Yapay güneş oluşturma projeleri ABD, AB, Rusya ve Güney Kore'de de devam ediyor. Çin, ayrıca Fransa'daki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) mega projesinde yer alan 35 ülke arasında bulunuyor.

    Yapay güneş oluşturma projeleri ABD, AB, Rusya ve Güney Kore'de de devam ediyor. Çin, ayrıca Fransa'daki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) mega projesinde yer alan 35 ülke arasında bulunuyor.