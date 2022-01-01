Torpilli Denilen Yarışmacıdan Ağlatan Veda
MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.
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TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 finalistleri son bölümdeki eleme ile belli oldu, yarışmada hırsı ve performansıyla dikkat çeken ve sosyal medyada son dönemde şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran elenerek finalistler arasına giremedi. Sosyal medyada şeflerin kendisine 'torpil' yaptığı iddialarıyla tepki toplayan ve dönem dönem Twitter'da TT bile olan Dilara Başaran eleme haberini duyduğunda gözyaşlarını tutamadı. Dilara Başaran kişisel sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıda dikkat çekti.
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Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlşanan son bölümünde son 5'e kalan Dilara, Hasan, Eren, Sergen ve Tahsin arasında kıyasıya rekabet Dilara Başaran'ın elenmesiyle son buldu. Finale kalabilmek için günlerce mücadele eden beşlinin arasından Dilara elenen isim oldu.
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MasterChef'te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği yapmalarını istedi. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.
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Sergen, Hasan ve Eren'in ardından şef önlüğünü giyerek finale kalmak isteyen Tahsin ve Dilara kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı oyunda en yüksek puanı alan yarışmacı Tahsin finale kalırken Dilara da yarışmaya veda etti.
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Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı! Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı
MasterChef'te ikinci oyununda yarışmacılara verilen ana ürün koruk suyu oldu. Yarışmacılar, bu ürünün yanına marketten alacakları ürünler ile en yaratıcı ve lezzetli yemeyi yapmaya çalıştı. Bu oyunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı.İki oyun sonunda şeflerden toplam 46 puan Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı. Tahsin'e şef ceketini de Mehmet Yalçınkaya giydirdi.
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Dilara MasterChef hayallerine veda etti
'Torpil' iddialarıyla sosyal medyada yerden yere vurulan ve geçen hafta elenen Burcu ile girdiği polemiklerle tepki çeken Dilara ise MasterChef hayallerine veda etti. Şefler, elendiği için duygusal anlar yaşayan Dilara'yı teselli etmeye çalıştı.
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Dilara'dan kız çocuklarına 'çalışın' mesajı
Yarışma için çok emek verdiğini söyleyen Dilara, "Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz durmayın, sadece çalışın" dedi.
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Dilara Başaran, eleme gecesinin ardından, sosyal medya hesabından "MASTERCHEF" başlığı ile bir veda yazısı yayınladı:
"Hayatımın en güzel yolculuklarından biri? Ve en zorlarından. Zaman zaman güldüğüm, zaman zaman ağladığım, bazen kızdığım, yorulduğum ve her seferinde tekrar ayağa kalktığım bir yolculuk. Buranın benim için anlamı; çok güzel arkadaşlıklar, unutulmayacak anılar, belki de hiçbir zaman yaşayamayacağım bir deneyimdi.
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Öncelikle şeflerim Somer Sivrioglu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya bana öğrettikleri için çok teşekkür ederim. Sizlerin öğrencisi olmak benim için ancak gurur olabilir. Daha sonra İrem Abi , Bilgin Abi?ye ve tüm Acun Medya ekibine ailem oldukları için, benim her anımda yanımda ve destek oldukları için minnettarım.
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VE SON OLARAK;
Bizi ekran başında izleyen destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederim. Bunu söylemeden asla veda edemezdim, Ben yirmi dört yaşındayım ve bu yaşıma kadar ailem dahil kimseden destek almadan bu meslekte bir yerlere geldim, bu yarışmada da öyle. Hiçkimsenin hakkını yemedim, insanlar kadınları mutlu ve güçlü, dimdik ayakta görmekten hoşlanmasalar da ben düşmeyi değil sağlam durmayı, nefrete nefretle karşılık vermemeyi ailemden öğrendim ve bununla gurur duyuyorum ! Çok başarılı olacağım ve bu ülkeye, insanlara ve kadınlara örnek olacağım. Size söz veriyorum ! Vicdanım rahat, başım dik, alnım açık. Hep çok güçlü olacağım, kadınaları mağdur ve üzgün görmeyi isteyen herkese inat! Hepiniz kendinize iyi bakın, sevgiyi nefrete tercih edin, çünkü hayat herkes için yeterince zor ! Sizi seviyorum, hoşçakalın
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'Dilara Başaran Mehmet Şef'in akrabası' iddiası
Sosyal medyadaki sıkı izleyicilerin, teknik hatalar yaptığını ve şeflerin bunu görmezden geldiğini söylediği Dilara Başaran hakkında geçtiğimiz haftalarda da 'Mehmet Şef'in akrabası olduğu iddia edilmişti.
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MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiası medya kulislerini karıştırdı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran, yayın sonrası da ortalığı karıştırmıştı. Burcu ve Dilara saç saça evde kavga edince Burcu'nun otele yerleştirildiği ortaya çıktı.
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Bir gazetenin ortaya attığı iddia şimdiye kadar yalanlanmadı. Masterchef Türkiye'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümlerinde ise Dilara Başaran ile Burcu Önal arasındaki kavga ayyuka çıktı. Yayın sırasında kavga eden ikilinin evde de birbirlerine girdikleri öğrenildi. Burcu Önal otele yerleştirilirken, Dilara Başaran evde kaldı.
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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden ismi Safanur Bol'un elendiği hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. MasterChef Türkiye detayı ise tüm yarışmacıların çekindiği, ara ara sert çıkışları ve ciddi tavırlarıyla tanınan Mehmet Şefin Dilara'ya olan yaklaşımı çok konuşuldu. Sosyal medyada, Dilara'nın yaptığı kritik bir hatanın üzerinde çok durmayan Mehmet Şef'in bu tavrı sosyal medyaki MasterChef paylaşımları yapılan sayfalarda "Başkası yapsa kıyamet kopardı ama söz konusu Dilara olunca her şey değişiyor" yorumlarına neden oldu.
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'Anne tarafından akrabası' iddiası
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın anne tarafından akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran izleyicinin de en çok desteklediği isimlerin başında geliyordu. Ancak bu akrabalık söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bunun bir haksızlık olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.
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Bu iddialara Dilara Başaran ya da Mehmet Şef tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.