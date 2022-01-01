Torpilli Denilen Yarışmacıdan Ağlatan Veda

VE SON OLARAK;

Bizi ekran başında izleyen destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederim. Bunu söylemeden asla veda edemezdim, Ben yirmi dört yaşındayım ve bu yaşıma kadar ailem dahil kimseden destek almadan bu meslekte bir yerlere geldim, bu yarışmada da öyle. Hiçkimsenin hakkını yemedim, insanlar kadınları mutlu ve güçlü, dimdik ayakta görmekten hoşlanmasalar da ben düşmeyi değil sağlam durmayı, nefrete nefretle karşılık vermemeyi ailemden öğrendim ve bununla gurur duyuyorum ! Çok başarılı olacağım ve bu ülkeye, insanlara ve kadınlara örnek olacağım. Size söz veriyorum ! Vicdanım rahat, başım dik, alnım açık. Hep çok güçlü olacağım, kadınaları mağdur ve üzgün görmeyi isteyen herkese inat! Hepiniz kendinize iyi bakın, sevgiyi nefrete tercih edin, çünkü hayat herkes için yeterince zor ! Sizi seviyorum, hoşçakalın