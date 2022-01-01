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Fatih'te İETT Otobüsleri Çarpıştı

İstanbul Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

  1. İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde iki İETT otobüsü çarpıştı. Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

    İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde iki İETT otobüsü çarpıştı. Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

  2. Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

  3. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü.

    Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü.

  4. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.

    Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.