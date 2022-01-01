Fatih'te İETT Otobüsleri Çarpıştı
İstanbul Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaralandı.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde iki İETT otobüsü çarpıştı. Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
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Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü.
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Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.
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