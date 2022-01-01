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'Dünyanın En Saçma Binası'nın Yıkımı Başladı

Arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.

  1. Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

    Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

  2. Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aştı.

    Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aştı.

  3. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı.

    İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı.

  4. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

    2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

  5. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihe karışacak binanın yıkımını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güngör, 4 ayda yıkılması planlanan binanın 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıkları kent meydanının bir parçası olduğunu söyledi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihe karışacak binanın yıkımını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güngör, 4 ayda yıkılması planlanan binanın 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıkları kent meydanının bir parçası olduğunu söyledi.

  6. "FONKSİYONEL DEĞİL" Başkan Güngör, binanın 30 yıl önce yapıldığını ve o zamandan bu yana eleştiri konusu olduğunu söyleyerek, "Civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması, çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle binanın yıkımına başladık" şeklinde konuştu.

    "FONKSİYONEL DEĞİL" Başkan Güngör, binanın 30 yıl önce yapıldığını ve o zamandan bu yana eleştiri konusu olduğunu söyleyerek, "Civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması, çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle binanın yıkımına başladık" şeklinde konuştu.

  7. Binayı yıkmaya karar verdikten sonra restore edilmesi yönünde önerilerin geldiğini belirten Güngör, "Binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet, bu yüzden yıkıyoruz. Belediye bütçemizden masraf yapmıyoruz? dedi.

    Binayı yıkmaya karar verdikten sonra restore edilmesi yönünde önerilerin geldiğini belirten Güngör, "Binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet, bu yüzden yıkıyoruz. Belediye bütçemizden masraf yapmıyoruz? dedi.