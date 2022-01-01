Yüzeyi Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Futbol Oynadılar

Büyükelçi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakika da yaptırın!
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakika da yaptırın!
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Vaka sayıları düne göre arttı
Vaka sayıları düne göre arttı
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde

Yüzeyi Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Futbol Oynadılar

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla futbol maçı yapıldı.

  1. Yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı.

    Yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı.

  2. Çıldır Gölü kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kars ile Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü?nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.

    Çıldır Gölü kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kars ile Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü?nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.

  3. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ardahanlı gazeteciler ile Ardahanlı İdareciler bu özel günde Çıldır gölü üzerinde futbol müsabakasında karşı karşıya geldi.

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ardahanlı gazeteciler ile Ardahanlı İdareciler bu özel günde Çıldır gölü üzerinde futbol müsabakasında karşı karşıya geldi.

  4. Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ??10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

    Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ??10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

  5. Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ??10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye?nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum?? dedi.

    Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ??10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye?nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum?? dedi.

  6. "BÖLGENİN TANITIMINI SAĞLIYORUZ" Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı?da, ??Buradan yaptığımız haberlerle Çıldır gölü başta olmak üzere bu bölgenin tanıtımını sağlıyoruz. 10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle bu etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. Güzel bir etkinlikti?? şeklinde konuştu.

    "BÖLGENİN TANITIMINI SAĞLIYORUZ" Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı?da, ??Buradan yaptığımız haberlerle Çıldır gölü başta olmak üzere bu bölgenin tanıtımını sağlıyoruz. 10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle bu etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. Güzel bir etkinlikti?? şeklinde konuştu.

  7. Etkinliğe Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı.

    Etkinliğe Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı.