Facebook Kullanıcılarına 'Şifrenizi Değiştirin' Uyarısı

Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir? derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor? diye konuştu.