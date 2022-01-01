Facebook Kullanıcılarına 'Şifrenizi Değiştirin' Uyarısı

Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakikada yaptırın!
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakikada yaptırın!
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
Vaka sayıları 74 bini geçti
Vaka sayıları 74 bini geçti
Bakan Yanık paylaştı: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Bakan Yanık paylaştı: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Genel Kurul'da memur ve emekliye ek zammın görüşülmesine geçildi
Genel Kurul'da memur ve emekliye ek zammın görüşülmesine geçildi
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak
Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş
HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş
2022 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları belli oldu
2022 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları belli oldu
Soylu: Karayılan canını alacağız senin, bilesin!
Soylu: Karayılan canını alacağız senin, bilesin!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e 'FETÖ'den hapis
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e 'FETÖ'den hapis
Yargıtay'dan emsal karar...Bu iki söz sizi işinizden edebilir!
Yargıtay'dan emsal karar...Bu iki söz sizi işinizden edebilir!
Diyanet Sen Genel Başkanı istifa etti
Diyanet Sen Genel Başkanı istifa etti
Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Sedefnur'un şüpheli ölümünde polis memuru tutuklandı
Sedefnur'un şüpheli ölümünde polis memuru tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Beklenen tasarı Meclis'te: Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam
Beklenen tasarı Meclis'te: Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Facebook Kullanıcılarına 'Şifrenizi Değiştirin' Uyarısı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve WhatsApp?ta e-dolandırıcılık saldırılarının arttığı açıklandı.

  1. Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta?dan kullanıcılara uyarı geldi.

    Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta?dan kullanıcılara uyarı geldi.

  2. Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

    Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

  3. Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.

    Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.

  4. WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU? Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

    WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU? Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

  5. Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.

    Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.

  6. Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir? derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor? diye konuştu.

    Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir? derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor? diye konuştu.

  7. Romero, "Yönlendirilen web sitesi bir aldatmaca, sahtedir ve sitenin sahte içeriği, kurbanın şifre veya e-posta adresi gibi hassas bilgileri girmeye ikna etmek için tasarlanmıştır. Saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ve zararlı davranışlarını durdurmak için gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Romero, "Yönlendirilen web sitesi bir aldatmaca, sahtedir ve sitenin sahte içeriği, kurbanın şifre veya e-posta adresi gibi hassas bilgileri girmeye ikna etmek için tasarlanmıştır. Saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ve zararlı davranışlarını durdurmak için gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

  8. HESABIMIN GÜVENLİĞİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜRSEM NE YAPMALIYIM? Meta, kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olabileceklerine düşünen kişilerin şifrelerini hemen değiştirmelerini isterken, ?Bir e-posta bağlantısı aracılığıyla tıkladığınız web sitelerine veya uygulamalara değil, yalnızca gittiğiniz web sitelerine veya uygulamalara giriş bilgilerinizi girmelisiniz? şeklinde konuştu.

    HESABIMIN GÜVENLİĞİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜRSEM NE YAPMALIYIM? Meta, kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olabileceklerine düşünen kişilerin şifrelerini hemen değiştirmelerini isterken, ?Bir e-posta bağlantısı aracılığıyla tıkladığınız web sitelerine veya uygulamalara değil, yalnızca gittiğiniz web sitelerine veya uygulamalara giriş bilgilerinizi girmelisiniz? şeklinde konuştu.

  9. Meta, kullanıcıların geçtiğimiz yıl 39 binden fazla sahte siteye yönlendirildiğini söylerken Jessica Romero, "Suistimal durumlarını proaktif olarak engeller ve barındırma ve güvenlik topluluğuna bildiririz. Meta, kimlik avı URL'lerini engeller ve paylaşır, böylece diğer platformlar da onları engelleyebilir" dedi.

    Meta, kullanıcıların geçtiğimiz yıl 39 binden fazla sahte siteye yönlendirildiğini söylerken Jessica Romero, "Suistimal durumlarını proaktif olarak engeller ve barındırma ve güvenlik topluluğuna bildiririz. Meta, kimlik avı URL'lerini engeller ve paylaşır, böylece diğer platformlar da onları engelleyebilir" dedi.