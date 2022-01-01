ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'nin Aralık ayında paylaştığı ankete göre Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 39.4 çıkarken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı ise 40.6 olarak çıkmıştı.

Ocak ayı anketine göre ise sonuçlar şöyle: