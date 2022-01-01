Son Seçimi Bilen ORC'den Yılın İlk Anketi
2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC'den yılın ilk anketi geldi. Anket sonuçlarına göre yılın son anketindeki 20 Aralık etkisiyle kıpırdanma yaşanan oy oranlarında zamların da etkisiyle düşüş var. 2021 yılına başlangıç oy oranları kıyaslandığında ekonomik problemlerin yansıması dikkat çekti.
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ORC Araştırma 2022 yılının ilk haftası 4-8 Ocak tarihlerinde 41 ilde 7100 kişiyle yüz yüze yöntemiyle anket düzenledi. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
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Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu düşerken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı da inişe geçti.
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ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'nin Aralık ayında paylaştığı ankete göre Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 39.4 çıkarken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı ise 40.6 olarak çıkmıştı.
Ocak ayı anketine göre ise sonuçlar şöyle:
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Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 38.7 çıkarken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı ise 39.5 olarak çıktı.
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ORC Ocak 2022 anketine göre partilerin sonuçları şöyle:
AK PARTİ:%30,2
CHP:%24,2
İYİ PARTİ:%15,3
MHP:%8,5
HDP:%8,4
GELECEK:%3,1
DEVA:%2,9
SP:%1,6
TDP:%1,4
MEMLEKET PARTİSİ:%1,3
YENİDEN REFAH:%0,8
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ:%0,7
DEMOKRAT PARTİ:%0,5
DİĞER:%1,1
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ORC Araştırma'nın 2021'in son "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketinde ise:
AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 25.1, İYİ Parti yüde 15.5, MHP yüzde 8.6, HDP yüzde 8.3, Gelecek Partisi yüzde yüzde 3.2, DEVA Partisi yüzde 3, Saadet Partisi yüzde 1.5, TDP yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.2 oy olarak çıkmıştı
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2021 partilerin değişim grafiği
ORC Araştırma 2021 yılında gerçekleştirilen Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül, 8 Ekim, 29 Ekim, Kasım ve son olarak Aralık ayı anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki oy oranı değişim grafiğini yayınladı.
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AK Parti'de düşüş
AK Parti'nin Şubat ayı anketine göre yüzde 36,8 ile başladığı grafikte yıl sonunda yüzde 30,3'e gerilemesi dikkat çekti.
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CHP 22'den 25'e yükseldi
CHP'nin 2018 oy oranı olan yüzde 22 ile başladığı Şubat ayı seçim anketi grafiği yıl sonuna kadar yüzde 25 seviyelerini devam ettirdi.
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İYİ Parti'de yükseliş var
İyi Parti'nin Şubat ayı anketine göre yüzde 10,8 olarak başladığı grafikte yükseliş sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranıyla tamamladığı görüldü.