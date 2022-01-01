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İşte 2021'İn En Çok Satan Araba Modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.

  1. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.

  2. Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 artarak 175.497 adede ulaştı.

    Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 artarak 175.497 adede ulaştı.

  3. İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

    İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

  4. SMART - 9 adet satış gerçekleşti<br> En çok satan modeli Smart Fortwo: 9 adet

    SMART - 9 adet satış gerçekleşti
    En çok satan modeli Smart Fortwo: 9 adet

  5. 11 adet BENTLEY satıldı. <br> En çok satan modeli GT V8: 4 adet

    11 adet BENTLEY satıldı.
    En çok satan modeli GT V8: 4 adet

  6. LAMBORGHINI 16 adet satıldı <br> En çok satan modeli Urus: 9 adet

    LAMBORGHINI 16 adet satıldı
    En çok satan modeli Urus: 9 adet

  7. FERRARI 22 adet satıldı <br> En çok satan modeli F8 Spider: 5 adet

    FERRARI 22 adet satıldı
    En çok satan modeli F8 Spider: 5 adet

  8. ASTON MARTIN - 33 adet <br> En çok satan modeli Rapide S: 8 adet

    ASTON MARTIN - 33 adet
    En çok satan modeli Rapide S: 8 adet

  9. 53 adet DFSK satıldı. <br> En çok satan modeli Seres 3: 53 adet

    53 adet DFSK satıldı.
    En çok satan modeli Seres 3: 53 adet

  10. MASERATI 101 adet satıldı <br> En çok satan modeli Ghibli: 51 adet

    MASERATI 101 adet satıldı
    En çok satan modeli Ghibli: 51 adet

  11. MAZDA - 153 adet satıldı <br> En çok satan modeli Mazda MX-5: 65 adet

    MAZDA - 153 adet satıldı
    En çok satan modeli Mazda MX-5: 65 adet

  12. KARSAN - 187 adet satıldı <br> En çok satan modeli Jest: 187 adet

    KARSAN - 187 adet satıldı
    En çok satan modeli Jest: 187 adet

  13. ALFA ROMEO - 197 Adet satıldı <br> En çok satan modeli Giulietta: 148 adet

    ALFA ROMEO - 197 Adet satıldı
    En çok satan modeli Giulietta: 148 adet

  14. LEXUS - 232 adet satıldı <br> En çok satan modeli RX: 162 adet

    LEXUS - 232 adet satıldı
    En çok satan modeli RX: 162 adet

  15. CUPRA - 285 adet satıldı<br> En çok satan modeli Formentor: 275 adet

    CUPRA - 285 adet satıldı
    En çok satan modeli Formentor: 275 adet

  16. MG 468 adet satıldı <br> En çok satan modeli ZS EV: 318 adet

    MG 468 adet satıldı
    En çok satan modeli ZS EV: 318 adet

  17. PORSCHE - 627 adet satıldı <br> En çok satan modeli Taycan: 353 adet

    PORSCHE - 627 adet satıldı
    En çok satan modeli Taycan: 353 adet

  18. SUBARU - 796 adet satıldı <br> En çok satan modeli XV: 679 adet

    SUBARU - 796 adet satıldı
    En çok satan modeli XV: 679 adet

  19. DS - 918 adet satıldı <br> En çok satan modeli DS 7 Crossback: 898 adet

    DS - 918 adet satıldı
    En çok satan modeli DS 7 Crossback: 898 adet

  20. SSANGYONG - 1007 adet satıldı <br> En çok satan modeli Korando: 585 adet <br> En çok satan ticari modeli Musso Grand: 420 adet

    SSANGYONG - 1007 adet satıldı
    En çok satan modeli Korando: 585 adet
    En çok satan ticari modeli Musso Grand: 420 adet

  21. ISUZU - 1107 adet satıldı <br> En çok satan modeli D-MAX: 721 adet

    ISUZU - 1107 adet satıldı
    En çok satan modeli D-MAX: 721 adet

  22. MINI - 1394 adet satıldı <br> En çok satan modeli Countryman: 734 adet

    MINI - 1394 adet satıldı
    En çok satan modeli Countryman: 734 adet

  23. LAND ROVER - 1804 adet satıldı <br> En çok satan modeli Range Rover Evoque: 736 adet

    LAND ROVER - 1804 adet satıldı
    En çok satan modeli Range Rover Evoque: 736 adet

  24. IVECO - 2652 adet satıldı En çok satan modeli Daily Kamyonet: 2652 adet

    IVECO - 2652 adet satıldı En çok satan modeli Daily Kamyonet: 2652 adet

  25. JEEP - 3164 adet satıldı <br> En çok satan modeli Renegade: 1785 adet

    JEEP - 3164 adet satıldı
    En çok satan modeli Renegade: 1785 adet

  26. SUZUKI - 3826 adet satıldı <br> En çok satan modeli Vitara: 2114 adet

    SUZUKI - 3826 adet satıldı
    En çok satan modeli Vitara: 2114 adet

  27. MITSUBISHI - 4914 adet satıldı <br> En çok satan otomobil modeli Space Star: 880 adet En çok satan ticari modeli L-200: 3775 adet

    MITSUBISHI - 4914 adet satıldı
    En çok satan otomobil modeli Space Star: 880 adet En çok satan ticari modeli L-200: 3775 adet

  28. VOLVO - 8000 adet satıldı <br> En çok satan modeli XC90: 2416 adet

    VOLVO - 8000 adet satıldı
    En çok satan modeli XC90: 2416 adet

  29. SEAT - 12.457 adet satıldı <br> En çok satan modeli Arona: 4358 adet

    SEAT - 12.457 adet satıldı
    En çok satan modeli Arona: 4358 adet

  30. AUDI - 14.036 adet satıldı <br> En çok satan modeli A3 sedan: 3882 adet

    AUDI - 14.036 adet satıldı
    En çok satan modeli A3 sedan: 3882 adet

  31. NISSAN - 14.096 adet satıldı <br> En çok satan modeli Qashgai: 7587 adet En çok satan ticari modeli Navara: 1316 adet

    NISSAN - 14.096 adet satıldı
    En çok satan modeli Qashgai: 7587 adet En çok satan ticari modeli Navara: 1316 adet

  32. BMW - 15.555 adet satıldı <br> En çok satan modeli 3 Serisi: 4092 adet

    BMW - 15.555 adet satıldı
    En çok satan modeli 3 Serisi: 4092 adet

  33. KIA - 16.583 adet satıldı <br> En çok satan modeli Sportage: 5701 adet

    KIA - 16.583 adet satıldı
    En çok satan modeli Sportage: 5701 adet

  34. MERCEDES-BENZ - 21.498 adet satıldı <br> En çok satan modeli C Serisi: 4954 adet

    MERCEDES-BENZ - 21.498 adet satıldı
    En çok satan modeli C Serisi: 4954 adet

  35. SKODA - 25.228 adet satıldı <br> En çok satan modeli Octavia: 6956 adet

    SKODA - 25.228 adet satıldı
    En çok satan modeli Octavia: 6956 adet

  36. OPEL - 25.921 adet satıldı <br> En çok satan modeli Corsa: 8375 adet

    OPEL - 25.921 adet satıldı
    En çok satan modeli Corsa: 8375 adet

  37. HONDA - 28.150 adet satıldı <br> En çok satan modeli Civic Sedan: 22.334 adet

    HONDA - 28.150 adet satıldı
    En çok satan modeli Civic Sedan: 22.334 adet

  38. CITROEN - 28.771 adet satıldı <br> En çok satan modeli C3: 6753 adet

    CITROEN - 28.771 adet satıldı
    En çok satan modeli C3: 6753 adet

  39. DACIA - 34.866 adet <br> En çok satan modeli Duster: 19.038 adet En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 4942 adet

    DACIA - 34.866 adet
    En çok satan modeli Duster: 19.038 adet En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 4942 adet

  40. HYUNDAI - 38.530 adet satıldı <br> En çok satan modeli i20: 16.321 adet

    HYUNDAI - 38.530 adet satıldı
    En çok satan modeli i20: 16.321 adet

  41. PEUGEOT - 38.968 adet satıldı <br> En çok satan modeli 2008: 9176 adet

    PEUGEOT - 38.968 adet satıldı
    En çok satan modeli 2008: 9176 adet

  42. TOYOTA - 52.588 adet satıldı <br> En çok satan modeli Corolla: 41.343 adet

    TOYOTA - 52.588 adet satıldı
    En çok satan modeli Corolla: 41.343 adet

  43. FORD - 67.269 adet satıldı <br> En çok satan modeli Focus: 5855 adet

    FORD - 67.269 adet satıldı
    En çok satan modeli Focus: 5855 adet

  44. VOLKSWAGEN 68 bin 186 adet <br> En çok satan modeli Passat: 17.362 adet

    VOLKSWAGEN 68 bin 186 adet
    En çok satan modeli Passat: 17.362 adet

  45. RENAULT - 81.280 adet satıldı En çok satan modeli Clio HB: 36.438 adet

    RENAULT - 81.280 adet satıldı En çok satan modeli Clio HB: 36.438 adet

  46. FIAT TOPLAM 121 BİN 254 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA <br> Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 121 bin 254 araç satış rakamına ulaştı. <br> En çok satan modeli Egea Sedan: 49.698 adet

    FIAT TOPLAM 121 BİN 254 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
    Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 121 bin 254 araç satış rakamına ulaştı.
    En çok satan modeli Egea Sedan: 49.698 adet

  47. İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ <br> MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) <br> FIAT: 121.254 (73.081 + 48.173) <br> RENAULT: 81.280 (75.561 + 5.719) <br> VOLKSWAGEN: 68.186 (53.523 + 14.663)

    İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
    MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
    FIAT: 121.254 (73.081 + 48.173)
    RENAULT: 81.280 (75.561 + 5.719)
    VOLKSWAGEN: 68.186 (53.523 + 14.663)

  48. EN ÇOK SATAN MODELLER <br> Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: <br> 1 - FIAT EGEA SEDAN- 49.698 adet <br> 2 - TOYOTA COROLLA - 41.343 adet <br> 3 - RENAULT CLİO HB - 36.438 adet <br> 4 - RENAULT MEGANE SEDAN - 29.832 adet <br> 5 - HONDA CIVIC SEDAN - 22.334 adet

    EN ÇOK SATAN MODELLER
    Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
    1 - FIAT EGEA SEDAN- 49.698 adet
    2 - TOYOTA COROLLA - 41.343 adet
    3 - RENAULT CLİO HB - 36.438 adet
    4 - RENAULT MEGANE SEDAN - 29.832 adet
    5 - HONDA CIVIC SEDAN - 22.334 adet

  49. EN ÇOK SATAN TİCARİLER <br> En çok satan hafif ticari modeller... <br> 1 - FORD TOURNEO COURİER- 22.901 adet <br> 2 - FIAT DOBLO COMBI - 17.260 adet <br> 3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 15.197 adet <br> 4 - FİAT DOBLO CARGO - 10.787 adet <br> 5 - FORD TRANSİT KAMYONET- 10.562 adet

    EN ÇOK SATAN TİCARİLER
    En çok satan hafif ticari modeller...
    1 - FORD TOURNEO COURİER- 22.901 adet
    2 - FIAT DOBLO COMBI - 17.260 adet
    3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 15.197 adet
    4 - FİAT DOBLO CARGO - 10.787 adet
    5 - FORD TRANSİT KAMYONET- 10.562 adet

  50. EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR <br> 2021 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 12,5 azalarak yüzde 89,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 38,5 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

    EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
    2021 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 12,5 azalarak yüzde 89,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 38,5 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

  51. BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA <br> Otomobil pazarı motor tipine go&#776;re değerlendirildiğinde; <br> -Benzinli otomobil satışları 373.600 adetle yüzde 66,5 pay, <br> - Dizel otomobil satışları 110.523 adetle yüzde 19,7 pay, <br> - Otogazlı otomobil satışları 25.391 adetle yüzde 4,5 pay aldı.

    BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
    Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
    -Benzinli otomobil satışları 373.600 adetle yüzde 66,5 pay,
    - Dizel otomobil satışları 110.523 adetle yüzde 19,7 pay,
    - Otogazlı otomobil satışları 25.391 adetle yüzde 4,5 pay aldı.

  52. Ayrıca, 2021'de 2.846 adet elektrikli ve 49.493 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

    Ayrıca, 2021'de 2.846 adet elektrikli ve 49.493 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

  53. EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ <br> Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 39,6 pay, 222.632 adet) oldu. <br> Sedan otomobilleri, yüzde 34,6 pay ve 194.506 adet satış ile SUV, 23,8 pay ve 133.670 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

    EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ
    Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 39,6 pay, 222.632 adet) oldu.
    Sedan otomobilleri, yüzde 34,6 pay ve 194.506 adet satış ile SUV, 23,8 pay ve 133.670 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

  54. OTOMATİK LİDER <br> Otomatik şanzımanlı otomobiller; 428.252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 133.601 adetle yüzde 23,8 pay aldı.

    OTOMATİK LİDER
    Otomatik şanzımanlı otomobiller; 428.252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 133.601 adetle yüzde 23,8 pay aldı.

  55. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,4 azalış gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3 azaldı.

    Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,4 azalış gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3 azaldı.