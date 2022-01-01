İşte 2021'İn En Çok Satan Araba Modelleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.
-
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.
-
Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 artarak 175.497 adede ulaştı.
-
İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
-
SMART - 9 adet satış gerçekleşti
En çok satan modeli Smart Fortwo: 9 adet
-
11 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli GT V8: 4 adet
-
LAMBORGHINI 16 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 9 adet
-
FERRARI 22 adet satıldı
En çok satan modeli F8 Spider: 5 adet
-
ASTON MARTIN - 33 adet
En çok satan modeli Rapide S: 8 adet
-
53 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 53 adet
-
MASERATI 101 adet satıldı
En çok satan modeli Ghibli: 51 adet
-
MAZDA - 153 adet satıldı
En çok satan modeli Mazda MX-5: 65 adet
-
KARSAN - 187 adet satıldı
En çok satan modeli Jest: 187 adet
-
ALFA ROMEO - 197 Adet satıldı
En çok satan modeli Giulietta: 148 adet
-
LEXUS - 232 adet satıldı
En çok satan modeli RX: 162 adet
-
CUPRA - 285 adet satıldı
En çok satan modeli Formentor: 275 adet
-
MG 468 adet satıldı
En çok satan modeli ZS EV: 318 adet
-
PORSCHE - 627 adet satıldı
En çok satan modeli Taycan: 353 adet
-
SUBARU - 796 adet satıldı
En çok satan modeli XV: 679 adet
-
DS - 918 adet satıldı
En çok satan modeli DS 7 Crossback: 898 adet
-
SSANGYONG - 1007 adet satıldı
En çok satan modeli Korando: 585 adet
En çok satan ticari modeli Musso Grand: 420 adet
-
ISUZU - 1107 adet satıldı
En çok satan modeli D-MAX: 721 adet
-
MINI - 1394 adet satıldı
En çok satan modeli Countryman: 734 adet
-
LAND ROVER - 1804 adet satıldı
En çok satan modeli Range Rover Evoque: 736 adet
-
IVECO - 2652 adet satıldı En çok satan modeli Daily Kamyonet: 2652 adet
-
JEEP - 3164 adet satıldı
En çok satan modeli Renegade: 1785 adet
-
SUZUKI - 3826 adet satıldı
En çok satan modeli Vitara: 2114 adet
-
MITSUBISHI - 4914 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 880 adet En çok satan ticari modeli L-200: 3775 adet
-
VOLVO - 8000 adet satıldı
En çok satan modeli XC90: 2416 adet
-
SEAT - 12.457 adet satıldı
En çok satan modeli Arona: 4358 adet
-
AUDI - 14.036 adet satıldı
En çok satan modeli A3 sedan: 3882 adet
-
NISSAN - 14.096 adet satıldı
En çok satan modeli Qashgai: 7587 adet En çok satan ticari modeli Navara: 1316 adet
-
BMW - 15.555 adet satıldı
En çok satan modeli 3 Serisi: 4092 adet
-
KIA - 16.583 adet satıldı
En çok satan modeli Sportage: 5701 adet
-
MERCEDES-BENZ - 21.498 adet satıldı
En çok satan modeli C Serisi: 4954 adet
-
SKODA - 25.228 adet satıldı
En çok satan modeli Octavia: 6956 adet
-
OPEL - 25.921 adet satıldı
En çok satan modeli Corsa: 8375 adet
-
HONDA - 28.150 adet satıldı
En çok satan modeli Civic Sedan: 22.334 adet
-
CITROEN - 28.771 adet satıldı
En çok satan modeli C3: 6753 adet
-
DACIA - 34.866 adet
En çok satan modeli Duster: 19.038 adet En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 4942 adet
-
HYUNDAI - 38.530 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 16.321 adet
-
PEUGEOT - 38.968 adet satıldı
En çok satan modeli 2008: 9176 adet
-
TOYOTA - 52.588 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla: 41.343 adet
-
FORD - 67.269 adet satıldı
En çok satan modeli Focus: 5855 adet
-
VOLKSWAGEN 68 bin 186 adet
En çok satan modeli Passat: 17.362 adet
-
RENAULT - 81.280 adet satıldı En çok satan modeli Clio HB: 36.438 adet
-
FIAT TOPLAM 121 BİN 254 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 121 bin 254 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 49.698 adet
-
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 121.254 (73.081 + 48.173)
RENAULT: 81.280 (75.561 + 5.719)
VOLKSWAGEN: 68.186 (53.523 + 14.663)
-
EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 49.698 adet
2 - TOYOTA COROLLA - 41.343 adet
3 - RENAULT CLİO HB - 36.438 adet
4 - RENAULT MEGANE SEDAN - 29.832 adet
5 - HONDA CIVIC SEDAN - 22.334 adet
-
EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 22.901 adet
2 - FIAT DOBLO COMBI - 17.260 adet
3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 15.197 adet
4 - FİAT DOBLO CARGO - 10.787 adet
5 - FORD TRANSİT KAMYONET- 10.562 adet
-
EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2021 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 12,5 azalarak yüzde 89,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 38,5 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.
-
BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 373.600 adetle yüzde 66,5 pay,
- Dizel otomobil satışları 110.523 adetle yüzde 19,7 pay,
- Otogazlı otomobil satışları 25.391 adetle yüzde 4,5 pay aldı.
-
Ayrıca, 2021'de 2.846 adet elektrikli ve 49.493 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
-
EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 39,6 pay, 222.632 adet) oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 34,6 pay ve 194.506 adet satış ile SUV, 23,8 pay ve 133.670 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
-
OTOMATİK LİDER
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 428.252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 133.601 adetle yüzde 23,8 pay aldı.
-
Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,4 azalış gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3 azaldı.