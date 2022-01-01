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Harvard Üniversitesi Açıkladı: Zeytinyağı Yemek Kanserden Ve Kalp Hastalıklarından Koruyor

ABD?de 30 yıldır takip edilen 90 binden fazla kişide zeytinyağı yemenin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı tüketmenin kanser, kardiyovasküler, solunum yolu, bunama gibi hastalıklardan hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı açıklandı.

  1. ABD?de, yıllardır sağlığımız için en faydalı ürünlerin başında olduğu belirtilen zeytinyağı ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı belirtildi.

    ABD?de, yıllardır sağlığımız için en faydalı ürünlerin başında olduğu belirtilen zeytinyağı ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı belirtildi.

  2. Çalışmanın baş yazarı Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu kıdemli araştırma bilimcisi Marta Guasch-Ferre, 2 çay kaşığı (10 gram) margarin, tereyağı, mayonez veya süt yağını aynı miktarda zeytinyağı ile değiştiren erkek ve kadınların, çok az zeytinyağı tüketen veya hiç zeytinyağı tüketmeyen kişilere göre genel ölüm riskinin yüzde 34'e kadar daha düşük olduğunu vurguladı.

    Çalışmanın baş yazarı Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu kıdemli araştırma bilimcisi Marta Guasch-Ferre, 2 çay kaşığı (10 gram) margarin, tereyağı, mayonez veya süt yağını aynı miktarda zeytinyağı ile değiştiren erkek ve kadınların, çok az zeytinyağı tüketen veya hiç zeytinyağı tüketmeyen kişilere göre genel ölüm riskinin yüzde 34'e kadar daha düşük olduğunu vurguladı.

  3. Guasch-Ferre, önceki çalışmaların zeytinyağı tüketiminin daha yüksek olduğu Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiğinin altını çizerken, "Bu, Amerikan nüfusunda zeytinyağı ve ölüm oranı üzerine yürütülen 30 yıla kadar takip edilen ve 90 binden fazla katılımcıyı içeren ilk uzun vadeli çalışmadır? diye konuştu.

    Guasch-Ferre, önceki çalışmaların zeytinyağı tüketiminin daha yüksek olduğu Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiğinin altını çizerken, "Bu, Amerikan nüfusunda zeytinyağı ve ölüm oranı üzerine yürütülen 30 yıla kadar takip edilen ve 90 binden fazla katılımcıyı içeren ilk uzun vadeli çalışmadır? diye konuştu.

  4. Harvard Tıp Okulu'nun bir parçası olan Harvard Health Publishing'in baş tıbbi editör Dr. Howard LeWine, "Bu, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağları artırırken aynı zamanda doymuş yağ miktarını azaltmanın bir kombinasyonudur" dedi.

    Harvard Tıp Okulu'nun bir parçası olan Harvard Health Publishing'in baş tıbbi editör Dr. Howard LeWine, "Bu, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağları artırırken aynı zamanda doymuş yağ miktarını azaltmanın bir kombinasyonudur" dedi.

  5. LeWine, "Sonuçlarımız, erken ölümün önlenmesi için doymuş yağ ve hayvansal yağın zeytinyağı gibi doymamış bitkisel yağlarla değiştirilmesi önerileri için daha fazla destek sağlıyor" diye ekledi. Çalışma, hükümet tarafından finanse edilen iki büyük araştırmaya kayıtlı kişilerin diyetlerini analiz ederken, araştırmacılar daha sonra diyet bulgularını zamanla bu insanlar için hastalık ve ölüm kayıtlarıyla karşılaştırdı.

    LeWine, "Sonuçlarımız, erken ölümün önlenmesi için doymuş yağ ve hayvansal yağın zeytinyağı gibi doymamış bitkisel yağlarla değiştirilmesi önerileri için daha fazla destek sağlıyor" diye ekledi. Çalışma, hükümet tarafından finanse edilen iki büyük araştırmaya kayıtlı kişilerin diyetlerini analiz ederken, araştırmacılar daha sonra diyet bulgularını zamanla bu insanlar için hastalık ve ölüm kayıtlarıyla karşılaştırdı.

  6. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde epidemiyoloji doçenti olan Susanna Larsson araştırma ile yaptığı açıklamada, ?En yüksek düzeyde zeytinyağı tükettiğini bildiren kişilerin kalp rahatsızlıklarından ölme riski yüzde 19, kanserden ölme riski yüzde 17, nörodejeneratif hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve ölüm riski yüzde 18 daha düşüktü? derken, doymuş yağlar yerine zeytinyağını hiç veya nadiren tüketenlerle karşılaştırıldığında solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Zeytinyağı üzerine yapılan araştırma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlandı.

    İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde epidemiyoloji doçenti olan Susanna Larsson araştırma ile yaptığı açıklamada, ?En yüksek düzeyde zeytinyağı tükettiğini bildiren kişilerin kalp rahatsızlıklarından ölme riski yüzde 19, kanserden ölme riski yüzde 17, nörodejeneratif hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve ölüm riski yüzde 18 daha düşüktü? derken, doymuş yağlar yerine zeytinyağını hiç veya nadiren tüketenlerle karşılaştırıldığında solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Zeytinyağı üzerine yapılan araştırma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlandı.