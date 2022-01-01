Harvard Üniversitesi Açıkladı: Zeytinyağı Yemek Kanserden Ve Kalp Hastalıklarından Koruyor

ABD?de, yıllardır sağlığımız için en faydalı ürünlerin başında olduğu belirtilen zeytinyağı ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı belirtildi.