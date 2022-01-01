Japon Balıkları Araba Kullanmayı Öğrendi

"DÜNYADAKİ TEK AKILLI CANLI İNSANLAR DEĞİL" Segev, "Biz insanlar kendimizi çok özel görüyoruz ve çoğumuz balıkların ilkel canlılar olduğunu düşünüyoruz. Bu doğru değil. Bizden başka çok önemli ve çok akıllı canlılar da var? dedi.