Japon Balıkları Araba Kullanmayı Öğrendi

Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Turkovac Faz 3 çalışmaları sonuçları açıklandı
Turkovac Faz 3 çalışmaları sonuçları açıklandı
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Özel okullarda zam oranı belli oldu
Özel okullarda zam oranı belli oldu
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
Vaka sayıları 74 bini geçti
Vaka sayıları 74 bini geçti
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Japon Balıkları Araba Kullanmayı Öğrendi

İsrailli bilim insanları hayvanlar aleminde dönüm noktası sayılan bir çalışmaya imza attı. Japon balıklarına araç kullanmayı öğreten araştırmacılar, onların karada gezinme ve yönlerini bulma yeteneğinin olduğunu ortaya çıkardı.

  1. İsrailli araştırmacılar, balıkları araba kullanmak için eğittikten sonra, onların karada gezinme yeteneğine sahip olduğunu keşfetti.

    İsrailli araştırmacılar, balıkları araba kullanmak için eğittikten sonra, onların karada gezinme yeteneğine sahip olduğunu keşfetti.

  2. Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki bilim insanları, balıkların sürebilmesi için bir FOV (Fish Operated Vehicle) geliştirdi. Robotik araba, aracın zemin konumu ve monte edilmiş bir su tankının içindeki balığın bulunduğu yer hakkında veri toplamak için darbeli lazer ışığı kullanan bir uzaktan algılama teknolojisi olan LİDAR ile donatıldı.

    Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki bilim insanları, balıkların sürebilmesi için bir FOV (Fish Operated Vehicle) geliştirdi. Robotik araba, aracın zemin konumu ve monte edilmiş bir su tankının içindeki balığın bulunduğu yer hakkında veri toplamak için darbeli lazer ışığı kullanan bir uzaktan algılama teknolojisi olan LİDAR ile donatıldı.

  3. ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRENMELERİ UZUN SÜRMÜYOR Science Direct adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Shachar Givon, "Şaşırtıcı bir şekilde, balığın aracı kullanmayı öğrenmesi uzun sürmüyor. İlk başta kafaları karışıyor. Ama kendi hareketleri ile FOV?un hareketleri arasında aralarında bir ilişki olduğunu çok çabuk fark ediyorlar? dedi.

    ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRENMELERİ UZUN SÜRMÜYOR Science Direct adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Shachar Givon, "Şaşırtıcı bir şekilde, balığın aracı kullanmayı öğrenmesi uzun sürmüyor. İlk başta kafaları karışıyor. Ama kendi hareketleri ile FOV?un hareketleri arasında aralarında bir ilişki olduğunu çok çabuk fark ediyorlar? dedi.

  4. Bununla birlikte araştırmaya, her biri yaklaşık 10 sürüş dersi alan altı Japon balığı katıldı. Balıklar, araştırmacılar tarafından belirlenen bir hedefe ulaştığında, mamayla ödüllendirildi.

    Bununla birlikte araştırmaya, her biri yaklaşık 10 sürüş dersi alan altı Japon balığı katıldı. Balıklar, araştırmacılar tarafından belirlenen bir hedefe ulaştığında, mamayla ödüllendirildi.

  5. "BAZILAR DAHA İYİ SÜRÜCÜ" Biyoloji profesörü ve sinirbilimci Ronen Segev, bazı Japon balıklarının diğerlerinden daha iyi sürücü olduğunu belirterek, "Aracı mükemmel bir şekilde kontrol edebilen çok iyi balıklar vardı. Ancaki sürüş konusunda daha az yetkin olan vasat balıklar da gördük? dedi.

    "BAZILAR DAHA İYİ SÜRÜCÜ" Biyoloji profesörü ve sinirbilimci Ronen Segev, bazı Japon balıklarının diğerlerinden daha iyi sürücü olduğunu belirterek, "Aracı mükemmel bir şekilde kontrol edebilen çok iyi balıklar vardı. Ancaki sürüş konusunda daha az yetkin olan vasat balıklar da gördük? dedi.

  6. Diğer taraftan, bilim insanları bir balığın, doğal su ortamının dışında gezinmek için bilişsel yeteneğe sahip olduğunun anlaşılmasının, hayvanların temel navigasyon becerilerine ilişkin bilimsel bilgileri genişleteceğini vurguladı.

    Diğer taraftan, bilim insanları bir balığın, doğal su ortamının dışında gezinmek için bilişsel yeteneğe sahip olduğunun anlaşılmasının, hayvanların temel navigasyon becerilerine ilişkin bilimsel bilgileri genişleteceğini vurguladı.

  7. "DÜNYADAKİ TEK AKILLI CANLI İNSANLAR DEĞİL" Segev, "Biz insanlar kendimizi çok özel görüyoruz ve çoğumuz balıkların ilkel canlılar olduğunu düşünüyoruz. Bu doğru değil. Bizden başka çok önemli ve çok akıllı canlılar da var? dedi.

    "DÜNYADAKİ TEK AKILLI CANLI İNSANLAR DEĞİL" Segev, "Biz insanlar kendimizi çok özel görüyoruz ve çoğumuz balıkların ilkel canlılar olduğunu düşünüyoruz. Bu doğru değil. Bizden başka çok önemli ve çok akıllı canlılar da var? dedi.

  8. KENDİ BAŞINA GEZİNTİYE ÇIKTI Bir bilgisayar bilimcisi ve sinirbilim araştırmacısı olan çalışmanın ortak yazarı Ohad Ben-Shahar ise balıkların belirlenen hedeflere ulaşmasının yanı sıra, binada gezintiye çıktıklarını ekledi. Ben-Shahar, ?Bir Japon balığının tüm binada kontrolümüz olmadan gezinti yapmasına izin verdik ve etrafı keşfetmeye başladığını gördük. Koridorlardan birine girdi ve gizlice kaçmaya başladı? dedi.

    KENDİ BAŞINA GEZİNTİYE ÇIKTI Bir bilgisayar bilimcisi ve sinirbilim araştırmacısı olan çalışmanın ortak yazarı Ohad Ben-Shahar ise balıkların belirlenen hedeflere ulaşmasının yanı sıra, binada gezintiye çıktıklarını ekledi. Ben-Shahar, ?Bir Japon balığının tüm binada kontrolümüz olmadan gezinti yapmasına izin verdik ve etrafı keşfetmeye başladığını gördük. Koridorlardan birine girdi ve gizlice kaçmaya başladı? dedi.

  9. Öte yandan çalışmaya dahil olmayan ABD?de Richmond Üniversitesi?nden davranışsal sinirbilimci Kelly Lambert, balıkların sürüş yeteneğinin kendisini tamamen şaşırtmadığını söyledi.

    Öte yandan çalışmaya dahil olmayan ABD?de Richmond Üniversitesi?nden davranışsal sinirbilimci Kelly Lambert, balıkların sürüş yeteneğinin kendisini tamamen şaşırtmadığını söyledi.

  10. Kendi çalışmasında, farelere oyuncak araba sürmeyi öğreten Lambert, ?Japon balıklarına karasal arazilerde gezinmeyi öğretmek, hayvan sürüş deneylerini bir sonraki seviyeye taşıyor. Sudan çıkmış balık fikrini sevdim? değerlendirmesinde bulundu.

    Kendi çalışmasında, farelere oyuncak araba sürmeyi öğreten Lambert, ?Japon balıklarına karasal arazilerde gezinmeyi öğretmek, hayvan sürüş deneylerini bir sonraki seviyeye taşıyor. Sudan çıkmış balık fikrini sevdim? değerlendirmesinde bulundu.