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Plakasında "Mutluyuz" Yazan Otomobille Geldi, Dehşeti Yaşattı

Esenyurt'ta plakasında "Mutluyuz" yazan otomobilli saldırgan, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu kişiyi tabancayla bacağından yaraladı. Hırsını alamayan saldırgan otomobille tekrar sokağa dönüp, ateş etmeye başladığı anda tabancası tutukluluk yaptı. Korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

  1. Olay, dün saat 15.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı.

    Olay, dün saat 15.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı.

  2. Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı.

    Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı.

  3. Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu.

    Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu.

  4. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı.

    Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı.

  5. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  6. KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA<br> Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp kaçtığı görülüyor.

    KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
    Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp kaçtığı görülüyor.