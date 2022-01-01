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Sokak Köpeği 'Kara Tren' Tramvayın Eskortu

Ordu?da sokak köpeği, sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı gün boyu takip ediyor. 'Kara Tren? adı verilen köpek, zil sesiyle birlikte hareket eden tramvaya yürüyerek ve koşarak eşlik ediyor.

  1. Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeği, Atatürk Bulvarı'nda Rıhtım ile Teleferik alt istasyonu arasında sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı takip ediyor.

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeği, Atatürk Bulvarı'nda Rıhtım ile Teleferik alt istasyonu arasında sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı takip ediyor.

  2. 'Kara Tren? adı verilen ve zil sesiyle hareket eden tramvaya eşlik eden köpek, sokak köpeklerini yanaştırmadığı tramvayın yanında sabahlıyor. Vatman ekibi de maskotları haline gelen köpeği besleyip, bakımını yapıyor.

    'Kara Tren? adı verilen ve zil sesiyle hareket eden tramvaya eşlik eden köpek, sokak köpeklerini yanaştırmadığı tramvayın yanında sabahlıyor. Vatman ekibi de maskotları haline gelen köpeği besleyip, bakımını yapıyor.

  3. Vatman Mehmet Ali Yalçınkaya, sefer yapmaya başladıklarından itibaren köpeğin kendilerini takip ettiğini belirterek, "Belediyemiz, kentimizde nostaljik olarak turistlik amaçlı tramvay seferlerine başladı. Eylül ayında ilk olarak seferlerimize başladık. Seferlerimizi düzenlediğimiz sırada bir sokak köpeğinin sürekli olarak bizi takip ettiğini fark ettik" dedi.

    Vatman Mehmet Ali Yalçınkaya, sefer yapmaya başladıklarından itibaren köpeğin kendilerini takip ettiğini belirterek, "Belediyemiz, kentimizde nostaljik olarak turistlik amaçlı tramvay seferlerine başladı. Eylül ayında ilk olarak seferlerimize başladık. Seferlerimizi düzenlediğimiz sırada bir sokak köpeğinin sürekli olarak bizi takip ettiğini fark ettik" dedi.

  4. "DURAKLARDA BİZİMLE BİRLİKTE DİNLENİYOR" Köpeğin her seferde son durağa kadar kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Yalçınkaya, "Ben de kendisiyle ilgilenmeye başladım. Onun bakımlarını yaptırdım. Arkadaş olduk. İsmini 'Kara Tren' koyduk. Bizim 2,5 kilometre yolumuz var. Bu yol boyunca benim önümde yürüyor, bazen sağıma veya bazen soluma geçiyor. Bir nevi bana eskortluk yapıyor. Duraklarda da bizimle birlikte dinleniyor" diye konuştu.

    "DURAKLARDA BİZİMLE BİRLİKTE DİNLENİYOR" Köpeğin her seferde son durağa kadar kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Yalçınkaya, "Ben de kendisiyle ilgilenmeye başladım. Onun bakımlarını yaptırdım. Arkadaş olduk. İsmini 'Kara Tren' koyduk. Bizim 2,5 kilometre yolumuz var. Bu yol boyunca benim önümde yürüyor, bazen sağıma veya bazen soluma geçiyor. Bir nevi bana eskortluk yapıyor. Duraklarda da bizimle birlikte dinleniyor" diye konuştu.

  5. "TRAMVAYA BİNMİYOR, SADECE TAKİP EDİYOR" Köpeğin tramvaya binmediğini, sadece takip ettiğini anlatan Yalçınkaya, "Akşam biz evimize gittikten sonra sabaha kadar tramvayın yanında bekliyor. Sabah geldiğimiz zaman yine burada oluyor. Zilimizle birlikte bizimle hareket ediyor" dedi.

    "TRAMVAYA BİNMİYOR, SADECE TAKİP EDİYOR" Köpeğin tramvaya binmediğini, sadece takip ettiğini anlatan Yalçınkaya, "Akşam biz evimize gittikten sonra sabaha kadar tramvayın yanında bekliyor. Sabah geldiğimiz zaman yine burada oluyor. Zilimizle birlikte bizimle hareket ediyor" dedi.

  6. "TRAMVAYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR" Tramvayın yanına sokak köpeklerini de dahil kimseyi yaklaştırmadığını söyleyen Yalçınkaya, "Ben durduğum zaman duruyor. Onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Yolcularımız da bu duruma alıştı. Herkes seviyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Yemeğini alıyoruz. Bazen restoranlardaki arkadaşlardan yiyeceklerini temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

    "TRAMVAYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR" Tramvayın yanına sokak köpeklerini de dahil kimseyi yaklaştırmadığını söyleyen Yalçınkaya, "Ben durduğum zaman duruyor. Onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Yolcularımız da bu duruma alıştı. Herkes seviyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Yemeğini alıyoruz. Bazen restoranlardaki arkadaşlardan yiyeceklerini temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.