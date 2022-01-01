Sokak Köpeği 'Kara Tren' Tramvayın Eskortu

"DURAKLARDA BİZİMLE BİRLİKTE DİNLENİYOR" Köpeğin her seferde son durağa kadar kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Yalçınkaya, "Ben de kendisiyle ilgilenmeye başladım. Onun bakımlarını yaptırdım. Arkadaş olduk. İsmini 'Kara Tren' koyduk. Bizim 2,5 kilometre yolumuz var. Bu yol boyunca benim önümde yürüyor, bazen sağıma veya bazen soluma geçiyor. Bir nevi bana eskortluk yapıyor. Duraklarda da bizimle birlikte dinleniyor" diye konuştu.