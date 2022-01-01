Vakalar Patladı Durum Fena!

Yatış ve doluluk oranı yükseldi

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran: İstanbul?da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranı yüksek. Yatak kapasitesini arttırmak zorunda kalan hastaneler var. Şu anda Anadolu?da yoğun bakımlara yatış daha az gibi ama oraya da yansıyacaktır. Çünkü birinci ve ikinci dalgada da yayılım İstanbul?dan olmuştu. Hastaneye ve yoğun bakıma yatanların çoğu aşısız ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar.