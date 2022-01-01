Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
DEVA İl Başkanı yurt dışına kaçarken FETÖ'den gözaltına alındı
DEVA İl Başkanı yurt dışına kaçarken FETÖ'den gözaltına alındı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri

Çalışılabilecek En İyi 100 Şirket

Çalışılacak en iyi şirketler listesi belli oldu. Geçen yıl 11. sırada yer alan Facebook yaşadığı skandalların ardından 36 sıra birden geriledi. Listenin zirvesinde ise dünyaca ünlü bir şirket yer aldı. Listede birçok teknoloji firması da bulunuyor. İşte çalışmak için en iyi 100 şirket...

  1. Facebook, çeşitli halkla ilişkiler krizinden sonra Glassdoor'un yıllık ?En İyi Çalışılacak Yerler? listesinde 36 sıra birden düştü. Glasdoor, şirketler hakkında eski veya yeni çalışanlarının yorum yapabildiği bir internet platformu ve iş aramak için de kullanılabiliyor.

    Facebook, çeşitli halkla ilişkiler krizinden sonra Glassdoor'un yıllık ?En İyi Çalışılacak Yerler? listesinde 36 sıra birden düştü. Glasdoor, şirketler hakkında eski veya yeni çalışanlarının yorum yapabildiği bir internet platformu ve iş aramak için de kullanılabiliyor.

  2. 2007 yılında Tim Besse, Robert Hohman ve Rich Barton tarafından kurulan Glassdoor, 2018 yılında Japon şirketi Recruit Holding tarafından 1.2 milyar dolara satın alındı. Eski bir çalışan tarafından yayınlanan bir dizi dahili belge ve şirkete karşı bir dizi duruşma kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılandı.

    2007 yılında Tim Besse, Robert Hohman ve Rich Barton tarafından kurulan Glassdoor, 2018 yılında Japon şirketi Recruit Holding tarafından 1.2 milyar dolara satın alındı. Eski bir çalışan tarafından yayınlanan bir dizi dahili belge ve şirkete karşı bir dizi duruşma kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılandı.

  3. Bu gelişmelerin de etkisiyle Glassdoor'un yıllık ?En İyi Çalışılacak Yerler? listesinde Facebook 11?inci sıradan 47?inci sıraya gerilerken listenin zirvesinde bir teknoloji şirketi yer aldı. <br> İşte çalışılabilecek en iyi 100 şirket:<br> #98 Malouf Companies #99 RE/MAX #100 Zoom Video Communications

    Bu gelişmelerin de etkisiyle Glassdoor'un yıllık ?En İyi Çalışılacak Yerler? listesinde Facebook 11?inci sıradan 47?inci sıraya gerilerken listenin zirvesinde bir teknoloji şirketi yer aldı.
    İşte çalışılabilecek en iyi 100 şirket:
    #98 Malouf Companies #99 RE/MAX #100 Zoom Video Communications

  4. #95 REI <br>#96 Cincinnati Children's Hospital <br>#97 Universal Studios

    #95 REI
    #96 Cincinnati Children's Hospital
    #97 Universal Studios

  5. #92 Intel Corporation <br>#93 Costco Wholesale <br>#94 Pfizer

    #92 Intel Corporation
    #93 Costco Wholesale
    #94 Pfizer

  6. #89 Exact Sciences <br>#90 Scheels <br>#91 Procore Technologies

    #89 Exact Sciences
    #90 Scheels
    #91 Procore Technologies

  7. #86 Mayo Clinic <br>#87 Qualcomm <br>#88 Madewell

    #86 Mayo Clinic
    #87 Qualcomm
    #88 Madewell

  8. #83 Medtronic <br>#84 Vans <br>#85 VMware

    #83 Medtronic
    #84 Vans
    #85 VMware

  9. #80 Wegmans Food Markets <br>#81 Cisco Systems <br>#82 Mars

    #80 Wegmans Food Markets
    #81 Cisco Systems
    #82 Mars

  10. #77 Randstad Sourceright <br>#78 Estée Lauder Companies <br>#79 NIH

    #77 Randstad Sourceright
    #78 Estée Lauder Companies
    #79 NIH

  11. #74 Roche <br>#75 Johnson & Johnson <br>#76 Workday

    #74 Roche
    #75 Johnson & Johnson
    #76 Workday

  12. #71 Visa Inc. <br>#72 SailPoint Technologies <br>#73 Capital One

    #71 Visa Inc.
    #72 SailPoint Technologies
    #73 Capital One

  13. #68 Forrester <br>#69 CDW <br>#70 Databricks

    #68 Forrester
    #69 CDW
    #70 Databricks

  14. #65 Coldwell Banker <br>#66 Viasat <br>#67 Atlassian

    #65 Coldwell Banker
    #66 Viasat
    #67 Atlassian

  15. #62 Robins & Morton <br>#63 Slalom <br>#64 AMD

    #62 Robins & Morton
    #63 Slalom
    #64 AMD

  16. #59 Fidelity Investments <br>#60 Qualtrics <br>#61 First Republic Bank

    #59 Fidelity Investments
    #60 Qualtrics
    #61 First Republic Bank

  17. #56 Apple <br>#57 Texas Instruments <br>#58 Momentum Solar

    #56 Apple
    #57 Texas Instruments
    #58 Momentum Solar

  18. #53 Curriculum Associates <br>#54 Zillow <br>#55 eBay

    #53 Curriculum Associates
    #54 Zillow
    #55 eBay

  19. Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 19 #50 Southern California Edison <br>#51 Keller Williams <br>#52 Boston Scientific

    Çalışılabilecek en iyi 100 şirket: Facebook 36 sıra kaybetti - 19 #50 Southern California Edison
    #51 Keller Williams
    #52 Boston Scientific

  20. #47 Meta <br>#48 Houston Methodist <br>#49 St. Jude Children's Research Hospital

    #47 Meta
    #48 Houston Methodist
    #49 St. Jude Children's Research Hospital

  21. #44 Silicon Valley Bank <br>#45 AppFolio <br>#46 Merck

    #44 Silicon Valley Bank
    #45 AppFolio
    #46 Merck

  22. #41 Red Hat <br>#42 SAP <br>#43 Zendesk

    #41 Red Hat
    #42 SAP
    #43 Zendesk

  23. #38 Zscaler <br>#39 In-N-Out Burger <br>#40 Tanium

    #38 Zscaler
    #39 In-N-Out Burger
    #40 Tanium

  24. #35 Hilti North America <br>#36 Block <br>#37 Lawrence Livermore National Laboratory

    #35 Hilti North America
    #36 Block
    #37 Lawrence Livermore National Laboratory

  25. #32 Trader Joe's <br>#33 H E B <br>#34 Booz Allen Hamilton

    #32 Trader Joe's
    #33 H E B
    #34 Booz Allen Hamilton

  26. #29 Intuitive (Intuitive Surgical) <br>#30 Southwest Airlines <br>#31 Capital Group

    #29 Intuitive (Intuitive Surgical)
    #30 Southwest Airlines
    #31 Capital Group

  27. #26 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints <br>#27 DocuSign <br>#28 Microsoft

    #26 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
    #27 DocuSign
    #28 Microsoft

  28. #23 ServiceNow <br>#24 Mountain America Credit Union <br>#25 Milwaukee Tool

    #23 ServiceNow
    #24 Mountain America Credit Union
    #25 Milwaukee Tool

  29. #20 Rivian <br>#21 Autodesk <br>#22 MathWorks

    #20 Rivian
    #21 Autodesk
    #22 MathWorks

  30. #17 Akamai <br>#18 Delta Air Lines <br>#19 LinkedIn

    #17 Akamai
    #18 Delta Air Lines
    #19 LinkedIn

  31. #14 Twilio <br>#15 Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory <br>#16 Adobe

    #14 Twilio
    #15 Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
    #16 Adobe

  32. #11 Royal Caribbean Group <br>#12 NASA Jet Propulsion Laboratory <br>#13 Five9

    #11 Royal Caribbean Group
    #12 NASA Jet Propulsion Laboratory
    #13 Five9

  33. #8 Veterans United Home Loans <br>#9 lululemon <br>#10 Salesforce

    #8 Veterans United Home Loans
    #9 lululemon
    #10 Salesforce

  34. #5 Box <br>#6 Boston Consulting Group <br>#7 Google

    #5 Box
    #6 Boston Consulting Group
    #7 Google

  35. #3 Bain & Company <br>#4 eXp Realty

    #3 Bain & Company
    #4 eXp Realty

  36. #2 HubSpot

    #2 HubSpot

  37. #1 NVIDIA <br> Liste ABD'deki şirketlerden oluşmaktadır.

    #1 NVIDIA
    Liste ABD'deki şirketlerden oluşmaktadır.