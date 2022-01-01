2007 yılında Tim Besse, Robert Hohman ve Rich Barton tarafından kurulan Glassdoor, 2018 yılında Japon şirketi Recruit Holding tarafından 1.2 milyar dolara satın alındı. Eski bir çalışan tarafından yayınlanan bir dizi dahili belge ve şirkete karşı bir dizi duruşma kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılandı.