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DSÖ: Aynı Aşının Tekrarlayan Dozlarını Uygulamak Anlamsız

Dünya Sağlık Örgütü?nden (DSÖ) bilim insanları, Covid-19 aşılarının tekrarlanan dozlarının, Omicron da dahil olmak üzere yeni varyantlara karşı korunmada geçerli bir strateji olmadığı konusunda uyardı.

  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-Co-VAC) tarafından yayımlanan bildiride, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir" denildi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-Co-VAC) tarafından yayımlanan bildiride, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir" denildi.

  2. AŞILAR ENFEKSİYONA KARŞI DA KORUMALI Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmek için çalışan uzmanlardan oluşan grup, yalnızca corona virüse yakalanan kişileri ciddi şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp, aynı zamanda insanları virüse yakalanmaktan da daha iyi bir şekilde koruyan yeni aşıların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

    AŞILAR ENFEKSİYONA KARŞI DA KORUMALI Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmek için çalışan uzmanlardan oluşan grup, yalnızca corona virüse yakalanan kişileri ciddi şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp, aynı zamanda insanları virüse yakalanmaktan da daha iyi bir şekilde koruyan yeni aşıların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

  3. Danışma grubu, ?Omicron gibi ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantları ile başa çıkmak için, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var? çağrısında bulundu.

    Danışma grubu, ?Omicron gibi ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantları ile başa çıkmak için, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var? çağrısında bulundu.

  4. Bilim insanları, yeni aşıların ?sıkı ve geniş kapsamlı halk sağlığı ve sosyal önlemlere olan ihtiyacı? azaltmaya yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca, aşı geliştiricilerinin "ardışık takviye dozlarına olan ihtiyacı azaltmak için geniş, güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkileri ortaya çıkaran" aşılar üretmeye çalışması gerektiğini bildirdiler.

    Bilim insanları, yeni aşıların ?sıkı ve geniş kapsamlı halk sağlığı ve sosyal önlemlere olan ihtiyacı? azaltmaya yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca, aşı geliştiricilerinin "ardışık takviye dozlarına olan ihtiyacı azaltmak için geniş, güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkileri ortaya çıkaran" aşılar üretmeye çalışması gerektiğini bildirdiler.

  5. DÜNYADA 331 AŞI GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA DSÖ?ye göre dünya genelinde 331 aday aşı üzerinde çalışılıyor. Birleşmiş Milletler?İn (BM) sağlık kurumu şimdiye kadar sekiz farklı aşıya onay verdi.

    DÜNYADA 331 AŞI GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA DSÖ?ye göre dünya genelinde 331 aday aşı üzerinde çalışılıyor. Birleşmiş Milletler?İn (BM) sağlık kurumu şimdiye kadar sekiz farklı aşıya onay verdi.

  6. Diğer taraftan son çalışmalar, Covid-19?un Omicron varyantının yalnızca önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olmadığını, aynı zamanda aşılarla üretilen antikorlardan kaçmada da daha iyi olduğunu gösterdi.

    Diğer taraftan son çalışmalar, Covid-19?un Omicron varyantının yalnızca önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olmadığını, aynı zamanda aşılarla üretilen antikorlardan kaçmada da daha iyi olduğunu gösterdi.

  7. Bu haftanın başlarında, Pfizer?IN CEO'su Albert Bourla, özellikle Omicron varyantını hedefleyen yeniden tasarlanmış bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulacağını ve şirketinin Mart ayına kadar bu aşıyı piyasaya sürmeye hazır olacağını söyledi.

    Bu haftanın başlarında, Pfizer?IN CEO'su Albert Bourla, özellikle Omicron varyantını hedefleyen yeniden tasarlanmış bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulacağını ve şirketinin Mart ayına kadar bu aşıyı piyasaya sürmeye hazır olacağını söyledi.

  8. Bu arada, DSÖ?nün Avrupa direktörü Hans Kluge, Omicron enfeksiyonlarının "gelgit dalgasının" önümüzdeki iki ay içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasını enfekte etme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bölgedeki sağlık sistemlerini çöktürebileceği konusunda uyardı.

    Bu arada, DSÖ?nün Avrupa direktörü Hans Kluge, Omicron enfeksiyonlarının "gelgit dalgasının" önümüzdeki iki ay içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasını enfekte etme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bölgedeki sağlık sistemlerini çöktürebileceği konusunda uyardı.

  9. Kluge, bölgenin 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni vaka kaydettiğini ve 26 ülkede her hafta nüfusun yüzde 1'inden fazlasının Covid-19'a yakalandığını belirterek, "Bu oranla giderse, bölgedeki nüfusun yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron ile enfekte olacak" dedi.

    Kluge, bölgenin 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni vaka kaydettiğini ve 26 ülkede her hafta nüfusun yüzde 1'inden fazlasının Covid-19'a yakalandığını belirterek, "Bu oranla giderse, bölgedeki nüfusun yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron ile enfekte olacak" dedi.