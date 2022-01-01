DSÖ: Aynı Aşının Tekrarlayan Dozlarını Uygulamak Anlamsız

Danışma grubu, ?Omicron gibi ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantları ile başa çıkmak için, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var? çağrısında bulundu.