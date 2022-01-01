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Survivor All Star 2022'Ye Ramak Kala Nisa Bölükbaşı'ya Korona Şoku!

Survivor All Star 2022 15 Ocak Cumartesi başlıyor ancak son dakika şokuyla yarışmacı Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak kaldı. İşte Survivor Nisa yerine yarışacak yedek isim...

  1. Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala kadroya katılan eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı'ndan kötü haber... 15 Ocak Cumartesi günü Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak yarışma kadrosundan çıkarıldı. Survivor Nisa'nın koronaya yakalandığı ise Acun Ilıcalı'nın, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için açtığı canlı yayında ortaya çıktı. Peki Survivor All Star 2022'ye Nisa yerine hangi eski Survivor yarışmacısı katılacak? İşte o yedek yarışmacı...

    Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala kadroya katılan eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı'ndan kötü haber... 15 Ocak Cumartesi günü Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak yarışma kadrosundan çıkarıldı. Survivor Nisa'nın koronaya yakalandığı ise Acun Ilıcalı'nın, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için açtığı canlı yayında ortaya çıktı. Peki Survivor All Star 2022'ye Nisa yerine hangi eski Survivor yarışmacısı katılacak? İşte o yedek yarışmacı...

  2. Acun Ilıcalı Dominik'ten canlı yayın yaptı<br> Survivor 2022 All Star'ın çekimleri dün Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Yarışma için Dominik'e giden Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarıyla sohbet etti. Çok heyecanlı olduklarını söyleyen yarışmacılar, sevenlerinden destek istedi fakat aralarında Nisa Bölükbaşı yoktu!

    Acun Ilıcalı Dominik'ten canlı yayın yaptı
    Survivor 2022 All Star'ın çekimleri dün Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Yarışma için Dominik'e giden Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarıyla sohbet etti. Çok heyecanlı olduklarını söyleyen yarışmacılar, sevenlerinden destek istedi fakat aralarında Nisa Bölükbaşı yoktu!

  3. Acun Ilıcalı'nın açtığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı olmayınca gerçek ortaya çıktı! <br> Survivor All Star heyecanı TV8 ekranlarında 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı'nın açtığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı olmayınca gerçek ortaya çıktı!
    Survivor All Star heyecanı TV8 ekranlarında 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

  4. Yarışma öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Nisa Bölükbaşı, karantinaya alındı ve yarışma kadrosundan çıkarıldı.

    Yarışma öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Nisa Bölükbaşı, karantinaya alındı ve yarışma kadrosundan çıkarıldı.

  5. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu.

    Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu.

  6. Survivor 2018'de yarışan Yağmur Banda ise konuya ilişkin henüz herhangi bir paylaşım yapmadı.

    Survivor 2018'de yarışan Yağmur Banda ise konuya ilişkin henüz herhangi bir paylaşım yapmadı.

  7. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

    Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

  8. Çekimler için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı Instagram hesabından canlı yayın açtı. İlk oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarını gösteren Ilıcalı'nın yayınını binlerce kişi izledi. Tek tek konuşma yapan yarışmacılar, sevenlerine seslenerek destek istedi ve heyecanlarını paylaştı.

    Çekimler için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı Instagram hesabından canlı yayın açtı. İlk oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarını gösteren Ilıcalı'nın yayınını binlerce kişi izledi. Tek tek konuşma yapan yarışmacılar, sevenlerine seslenerek destek istedi ve heyecanlarını paylaştı.