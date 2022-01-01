Survivor All Star 2022'Ye Ramak Kala Nisa Bölükbaşı'ya Korona Şoku!

Acun Ilıcalı Dominik'ten canlı yayın yaptı

Survivor 2022 All Star'ın çekimleri dün Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Yarışma için Dominik'e giden Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarıyla sohbet etti. Çok heyecanlı olduklarını söyleyen yarışmacılar, sevenlerinden destek istedi fakat aralarında Nisa Bölükbaşı yoktu!