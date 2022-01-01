'Şehre değer katıyoruz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın ?Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen ve akıllı sağlık uygulamalarının açıklandığı' basın toplantısına, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik vizyonunu öne çıkaran iki yeni projeyi daha devreye almasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, 'Her ikisi de Türkiye'ye örnek olmuş projeler. Ciddi teknolojik altyapı kullanılarak hazırlandı. Yaşlı ve hastalara hizmet veren Gönül Bağı projemiz BEBKA'dan, 'VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli' projemiz de Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe aldı. Sağlık Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu tür hizmetler veriliyor. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü ve imkanlarını kullanarak, hizmetleri çeşitlendirmek noktasında projeler üretmeye çalışıyoruz. Bursa gibi artık nüfusu 3 milyonu aşmış, her geçen gün sanayileşen, alt kattakinin üst kattakini tanımadığı ilişkilerin olduğu bir ortam içerisinde her bir insanımıza ulaşmak, kıyıda köşede kalmış kişilere hizmet götürmek öncelikli hedefimizdir. Proje üretmeye, şehre değer katmaya, şehrin her bir köşesine ulaşmaya devam edeceğiz' dedi.