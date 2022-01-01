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Dondurucu Soğuklarda Şifa Arayanların Uğrak Mekanı: Diyadin Kaplıcaları

Ağrı?nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, dondurucu soğuklarda sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

  1. Ağrı?nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor.

    Ağrı?nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor.

  2. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor.

    Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor.

  3. Eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen kaplıcalara gelen vatandaşlar soğuk havada sıcak suyun tadını çıkarıyor.

    Eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen kaplıcalara gelen vatandaşlar soğuk havada sıcak suyun tadını çıkarıyor.

  4. Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini söyleyen kaplıca tesisi işletme sahibi Fettah Yaşar, ?Suyun içerisinde yüzde 99 oranında bulunan kükürt insan vücuduna iyi geliyor. Romatizma, böbrek taşı, bel fıtığı ve birçok hastalığa iyi geliyor. Eksi 48 derece bile olsa vatandaşlar gelip suya giriyor çünkü suyun sıcaklığı çok etkili. Girdiğiniz zaman üşümüyorsunuz" dedi.

    Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini söyleyen kaplıca tesisi işletme sahibi Fettah Yaşar, ?Suyun içerisinde yüzde 99 oranında bulunan kükürt insan vücuduna iyi geliyor. Romatizma, böbrek taşı, bel fıtığı ve birçok hastalığa iyi geliyor. Eksi 48 derece bile olsa vatandaşlar gelip suya giriyor çünkü suyun sıcaklığı çok etkili. Girdiğiniz zaman üşümüyorsunuz" dedi.

  5. Dondurucu soğuklara rağmen Diyadin Kaplıcaları?na gelen vatandaşlardan Şakir Demir, "Aldığımız bilgilere göre suyun kaynağı Tendürek Dağı?nın patlaması sonucu ortaya çıkıyor. Bel ağrılarına, eklem ağrılarına, romatizmaya birebirdir. Bu soğukta bu suya girdiğiniz zaman sudan çıktıktan sonra bile üşümüyorsunuz? diye konuştu.

    Dondurucu soğuklara rağmen Diyadin Kaplıcaları?na gelen vatandaşlardan Şakir Demir, "Aldığımız bilgilere göre suyun kaynağı Tendürek Dağı?nın patlaması sonucu ortaya çıkıyor. Bel ağrılarına, eklem ağrılarına, romatizmaya birebirdir. Bu soğukta bu suya girdiğiniz zaman sudan çıktıktan sonra bile üşümüyorsunuz? diye konuştu.