Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı
Muğla'da 3 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Göl taşması sonucu Köyceğiz Atatürk Kordonu'nu sular altında kaldı.
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Muğla Köyceğiz?de 3 günden bu yana yağmurun devam etmesi üzerine gölün su seviyesi yükseldi.
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Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları sular altında kaldı.
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Su seviyesi artmaya devam ederken, Kargıcak Çayı ve Namnam Çayı bol su taşımaya devam ediyor.
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Taşkının eski yıllarda da yaşandığı ancak bu yıl yaşanan taşkının çok büyük hasara yol açmadığı belirtildi.
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Küçük çaplı meydana gelen sel tehlikelerine karşı müdahaleler ise devam ediyor.
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Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç taşkınları yerinde inceledi.
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Köyceğiz Belediye çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı ekipler bölgede gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
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