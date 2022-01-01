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Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı

Muğla'da 3 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Göl taşması sonucu Köyceğiz Atatürk Kordonu'nu sular altında kaldı.

  1. Muğla Köyceğiz?de 3 günden bu yana yağmurun devam etmesi üzerine gölün su seviyesi yükseldi.

    Muğla Köyceğiz?de 3 günden bu yana yağmurun devam etmesi üzerine gölün su seviyesi yükseldi.

  2. Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları sular altında kaldı.

    Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları sular altında kaldı.

  3. Su seviyesi artmaya devam ederken, Kargıcak Çayı ve Namnam Çayı bol su taşımaya devam ediyor.

    Su seviyesi artmaya devam ederken, Kargıcak Çayı ve Namnam Çayı bol su taşımaya devam ediyor.

  4. Taşkının eski yıllarda da yaşandığı ancak bu yıl yaşanan taşkının çok büyük hasara yol açmadığı belirtildi.

    Taşkının eski yıllarda da yaşandığı ancak bu yıl yaşanan taşkının çok büyük hasara yol açmadığı belirtildi.

  5. Küçük çaplı meydana gelen sel tehlikelerine karşı müdahaleler ise devam ediyor.

    Küçük çaplı meydana gelen sel tehlikelerine karşı müdahaleler ise devam ediyor.

  6. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç taşkınları yerinde inceledi.

    Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç taşkınları yerinde inceledi.

  7. Köyceğiz Belediye çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı ekipler bölgede gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

    Köyceğiz Belediye çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı ekipler bölgede gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.