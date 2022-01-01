2 BİN 500 YASAKLI IRK ÇİPLENİP, KAYIT ALTINA ALINDI İstanbul'da şimdiye kadar, yasaklı ırk olarak kabul edilen yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takılarak dijital kimlik sahibi yapıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yasaklı ırkların 14 Ocak'ta çipletip, kayıt altına almaları gerekiyor. Kısırlaştırmaları şartıyla tabii ki. Çünkü bundan sonra bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasak hale gelecek. Bunun yanında iki tane ırk daha eklendi. Bu yeni ırkların da şu an hamile olanları ve doğduktan sonra dört aylık süreleri bekleneceği için onlarda da 7 Haziran itibarıyla sona erecek. Şu ana kadar iki bin yüz civarında yasaklı ırkın kayıtlarını yapıp PETVET sistemine girdik" dedi.