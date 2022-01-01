Yedi ilde eğitime kar engeli
Yedi ilde eğitime kar engeli
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi

Tehlike Arz Eden 6 Köpek Irkının Kayıt Alınmasında Süre Yarın Bitiyor

Tehlikeli ırk olarak kabul edilen köpeklerin kısırlaştırılıp kayıt altına alınması için verilen süre yarın sona eriyor. Yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takılıp, kayıt altına alınmadığı tespit edilen köpeklere el konularak, sahibine ise 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

  1. Geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle de, bu tehlikeli köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully'nin kısırlaştırılıp, kayıt altına alınması zorunlu hale geldi.

    Geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle de, bu tehlikeli köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully'nin kısırlaştırılıp, kayıt altına alınması zorunlu hale geldi.

  2. Tehlike arz eden türler olarak bilinen bu 6 ırk köpeğin, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması için verilen süre yarın sona eriyor.

    Tehlike arz eden türler olarak bilinen bu 6 ırk köpeğin, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması için verilen süre yarın sona eriyor.

  3. Bu ırklar, yarından sonra, kayıt belgesi olmadan, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulmayacak.

    Bu ırklar, yarından sonra, kayıt belgesi olmadan, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulmayacak.

  4. 2 BİN 500 YASAKLI IRK ÇİPLENİP, KAYIT ALTINA ALINDI İstanbul'da şimdiye kadar, yasaklı ırk olarak kabul edilen yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takılarak dijital kimlik sahibi yapıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yasaklı ırkların 14 Ocak'ta çipletip, kayıt altına almaları gerekiyor. Kısırlaştırmaları şartıyla tabii ki. Çünkü bundan sonra bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasak hale gelecek. Bunun yanında iki tane ırk daha eklendi. Bu yeni ırkların da şu an hamile olanları ve doğduktan sonra dört aylık süreleri bekleneceği için onlarda da 7 Haziran itibarıyla sona erecek. Şu ana kadar iki bin yüz civarında yasaklı ırkın kayıtlarını yapıp PETVET sistemine girdik" dedi.

    2 BİN 500 YASAKLI IRK ÇİPLENİP, KAYIT ALTINA ALINDI İstanbul'da şimdiye kadar, yasaklı ırk olarak kabul edilen yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takılarak dijital kimlik sahibi yapıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yasaklı ırkların 14 Ocak'ta çipletip, kayıt altına almaları gerekiyor. Kısırlaştırmaları şartıyla tabii ki. Çünkü bundan sonra bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasak hale gelecek. Bunun yanında iki tane ırk daha eklendi. Bu yeni ırkların da şu an hamile olanları ve doğduktan sonra dört aylık süreleri bekleneceği için onlarda da 7 Haziran itibarıyla sona erecek. Şu ana kadar iki bin yüz civarında yasaklı ırkın kayıtlarını yapıp PETVET sistemine girdik" dedi.

  5. KAYIT ETTİRİLMEYEN KÖPEKLERE EL KONULUP, SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLECEK Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, sahibi tarafından getirilen American Staffordshire Terrier'e çip takma işlemini bizzat gerçekleştiren Yavuz, kısırlaştırma ve kayıt altına almayla birlikte son günlerde artan köpek saldırılarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    KAYIT ETTİRİLMEYEN KÖPEKLERE EL KONULUP, SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLECEK Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, sahibi tarafından getirilen American Staffordshire Terrier'e çip takma işlemini bizzat gerçekleştiren Yavuz, kısırlaştırma ve kayıt altına almayla birlikte son günlerde artan köpek saldırılarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

  6. Ahmet Yavuz Karaca, "Bu ırklar, yanlış hayvan sahibinin eline geçtiğinde gerçekten çok kötü bir silah haline gelebiliyor. Bundan dolayı bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasaklanması ve bu tür üzücü hadiselerin tekrar olmaması. 14 Ocak'tan sonra eğer bir kişi köpeğini çipletmediyse, sisteme kaydetmediyse, bu hayvana el konulup belediye bakımevlerine alınacak ve 15 bin lira civarında da idari para cezası uygulanacak" deyi konuştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ayrıca, çiplenip, kaydettirilen yasaklı ırk köpeklerin sokakta ağızlıkla gezdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Ahmet Yavuz Karaca, "Bu ırklar, yanlış hayvan sahibinin eline geçtiğinde gerçekten çok kötü bir silah haline gelebiliyor. Bundan dolayı bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasaklanması ve bu tür üzücü hadiselerin tekrar olmaması. 14 Ocak'tan sonra eğer bir kişi köpeğini çipletmediyse, sisteme kaydetmediyse, bu hayvana el konulup belediye bakımevlerine alınacak ve 15 bin lira civarında da idari para cezası uygulanacak" deyi konuştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ayrıca, çiplenip, kaydettirilen yasaklı ırk köpeklerin sokakta ağızlıkla gezdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

  7. BİZ DE ALIŞACAĞIZ KÖPEKLER DE ALIŞACAK 'Pablo' isimli köpeğine çip taktırarak kayıt altına aldıran Taha Eski "Çiplenmesine karşı değilim ama kısırlaştırılmamasını isterdim. Kısırlaştırıldığında kilo alacak, şişecek. Özel besinlerle besleyeceğiz. Bizi ekstra yoracak tekrar. Biraz da ağızlığı alıştırmamız önemli, pek sevmiyor. Yavaş yavaş biz de alışacağız, onlar da alışacak" dedi.

    BİZ DE ALIŞACAĞIZ KÖPEKLER DE ALIŞACAK 'Pablo' isimli köpeğine çip taktırarak kayıt altına aldıran Taha Eski "Çiplenmesine karşı değilim ama kısırlaştırılmamasını isterdim. Kısırlaştırıldığında kilo alacak, şişecek. Özel besinlerle besleyeceğiz. Bizi ekstra yoracak tekrar. Biraz da ağızlığı alıştırmamız önemli, pek sevmiyor. Yavaş yavaş biz de alışacağız, onlar da alışacak" dedi.