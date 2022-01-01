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Osmanlı Padişahlarının Resmedildiği 6 Tablo, Açık Artırmaya Çıkartıldı

Müzayede evi Sotheby?s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu?nun kurucusu Timur?un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık artırmaya çıkartıldı. Müzayede evi, 20 Ocak?ta satılacak portrelerin Giovio Serisi?ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti.

  1. Sotheby's müzayade evi tarafından Osmanlı padişahları ve Timur'un tabloları açık artırmaya çıkarıldı. Sotheby?s tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak?ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi?ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi.

    Sotheby's müzayade evi tarafından Osmanlı padişahları ve Timur'un tabloları açık artırmaya çıkarıldı. Sotheby?s tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak?ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi?ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi.

  2. Osmanlı Padişahları?ndan Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu?nun kurucusu Timur?un tablolarının tarihi hakkında müzayede evi, ?Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı? açıklamasını yaptı.

    Osmanlı Padişahları?ndan Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu?nun kurucusu Timur?un tablolarının tarihi hakkında müzayede evi, ?Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı? açıklamasını yaptı.

  3. Kanuni Sultan Süleyman?ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut.

    Kanuni Sultan Süleyman?ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut.

  4. Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi Galerisi?nde sergilenen ve 1552-1568 yılları arasında Cosimo de' Medici (Medici Hanedanı) için kopyalanan versiyonu.

    Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi Galerisi?nde sergilenen ve 1552-1568 yılları arasında Cosimo de' Medici (Medici Hanedanı) için kopyalanan versiyonu.

  5. Diğeri ise 1578-1599 yılları arasında Avusturya'nın Habsburg (Habsburg Hanedanı) Arşidükü Ferdinand II için kopyalan versiyon ve Viyana?da Amras Galerisi?nde sergileniyor.

    Diğeri ise 1578-1599 yılları arasında Avusturya'nın Habsburg (Habsburg Hanedanı) Arşidükü Ferdinand II için kopyalan versiyon ve Viyana?da Amras Galerisi?nde sergileniyor.

  6. Her iki versiyon da doğrudan Paolo Giovio'ya Giovio Serisi?ndeki Kanuni Sultan Süleyman portresine dayanılarak yapıldı.

    Her iki versiyon da doğrudan Paolo Giovio'ya Giovio Serisi?ndeki Kanuni Sultan Süleyman portresine dayanılarak yapıldı.