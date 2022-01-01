Otomotivde ÖTV Oranları Ve Matrahlar Değişti

Vaka sayıları 67 bine geriledi
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia

Otomotivde ÖTV Oranları Ve Matrahlar Değişti

2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti (Vergisiz ülkeye giriş fiyatı) 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti (Vergisiz ülkeye giriş fiyatı) 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

  2. Ayrıca araçların matrahlarına göre yeni vergi dilimleri de oluşturuldu. Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.

    Ayrıca araçların matrahlarına göre yeni vergi dilimleri de oluşturuldu. Buna göre, matrahı 150 bin-175 bin arası araçların yüzde 60, matrahı 175 bin-200 bin arası araçların yüzde 70, matrahı 200 bini aşan araçların ÖTV'si ise yüzde 80 oldu.

  3. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 114 binden 130 bine çıkarıldı.

    Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 114 binden 130 bine çıkarıldı.

  4. Yüzde 50'lik ÖTV liminde yer alan araçların yeni matrah limiti de 130 bin - 210 bin seviyesine yükseltildi.

    Yüzde 50'lik ÖTV liminde yer alan araçların yeni matrah limiti de 130 bin - 210 bin seviyesine yükseltildi.

  5. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak..

    Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak..