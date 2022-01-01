Bejamin Button Hastalığıyla Mücadele Eden Youtuber Hayatını Kaybetti

"MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINA DOKUNDU" ?Dünyaya sessizce geldi ve aramızdan sessizce ayrıldı, ama hayatı bundan çok uzaktı. Milyonlarca insana dokundu ve onu tanıyan herkeste büyük bir iz bıraktı. Artık acı çekmiyor ve sevdiği tüm müziklerle dans ediyor. Gerçekten bunun bizim gerçeğimiz olmamasını dilerdik. Ama ne yazık ki öyle. Onu seven ve destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz.?