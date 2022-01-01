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Profesörün Cinsel Taciz Mesajları İfşa Oldu

KIRIKKALE Üniversitesi'nde başrolünde Prof. DR. H.Ö.'nün yer aldığı taciz skandalı ortalığı karıştırdı. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları rezaletin boyutunu gözler önüne serdi. Mesajları ifşa olan H.Ö. apar topar emekli oldu.

  1. KIRIKKALE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

    KIRIKKALE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

  2. 58 yaşındaki Prof. Dr. H.Ö.'nün attığı mesajlar sosyal medyada elden ele yayılırken, üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. İşte tacizci profesör H.Ö.'nün attığı mesajlardan bazıları:

    58 yaşındaki Prof. Dr. H.Ö.'nün attığı mesajlar sosyal medyada elden ele yayılırken, üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. İşte tacizci profesör H.Ö.'nün attığı mesajlardan bazıları:

  3. Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

    Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

  4. "Elbiseden ayaktayken bir an kısa da olsa vücut hatlarını farkettim. Heyecanlandıracak kadar güzeldi.."

    "Elbiseden ayaktayken bir an kısa da olsa vücut hatlarını farkettim. Heyecanlandıracak kadar güzeldi.."

  5. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın. <br> - Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.<br> - Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

    Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.
    - Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.
    - Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

  6. "Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

    "Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

  7. Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

    Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.