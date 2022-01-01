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Okyanuslarda Yaşayan 'Kül Rengi Yelkovan Kuşu' Türkiye'de

Soyu azalmakta olan ve okyanuslarda yaşayan kül rengi yelkovan kuşu, Hatay'da görülen 494. kuş türü olarak kayıtlara girdi.

  1. Soyu azalmakta olan ve okyanuslarda yaşayan kül rengi yelkovan kuşu, Hatay'da görülen 494. kuş türü olarak kayıtlara girdi. Yeni gözlemlenen kül rengi yelkovan kuşu, göçmen kuşların sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nın bulunduğu Samandağ sahili açıklarında, kuş gözlemcileri Emin Yoğurtcuoğlu, Murat Bozdoğan ve Ahu İlbeyi tarafından görüntülendi.

    Soyu azalmakta olan ve okyanuslarda yaşayan kül rengi yelkovan kuşu, Hatay'da görülen 494. kuş türü olarak kayıtlara girdi. Yeni gözlemlenen kül rengi yelkovan kuşu, göçmen kuşların sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nın bulunduğu Samandağ sahili açıklarında, kuş gözlemcileri Emin Yoğurtcuoğlu, Murat Bozdoğan ve Ahu İlbeyi tarafından görüntülendi.

  2. Kuş gözlemcisi Yoğurtcuoğlu, Türkiye'de kayıt altına alınan 494 kuş türünden 387'sinin Hatay'da bulunduğunu söyledi. Hatay'ın Anadolu'dan ve Avrupa'dan göç eden kuşların uğrak noktası olduğunu belirten Yoğurcuoğlu, "O nedenle buradaki her sulak alan, her doğal habitat ekstradan bir önem teşkil ediyor." dedi.

    Kuş gözlemcisi Yoğurtcuoğlu, Türkiye'de kayıt altına alınan 494 kuş türünden 387'sinin Hatay'da bulunduğunu söyledi. Hatay'ın Anadolu'dan ve Avrupa'dan göç eden kuşların uğrak noktası olduğunu belirten Yoğurcuoğlu, "O nedenle buradaki her sulak alan, her doğal habitat ekstradan bir önem teşkil ediyor." dedi.

  3. Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın her mevsimde kuşların göç ettiği bir yer olduğunu ve bunun da beraberinde kuş türü çeşitliliğini getirdiğini kaydetti.

    Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın her mevsimde kuşların göç ettiği bir yer olduğunu ve bunun da beraberinde kuş türü çeşitliliğini getirdiğini kaydetti.

  4. Kül rengi yelkovan kuşunun Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir okyanus kuşu olduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti: "Kül rengi yelkovan kuşu sadece Mileyha ya da Hatay için değil, Türkiye için de yeni bir tür oldu. Bir okyanus kuşu. Bu okyanus kuşu çok nadir az sayıda Akdeniz'e giriyor. Biz açıkçası Hatay'da ya da Türkiye'nin güney kıyılarında bu kuşu yıllardır arıyoruz. Birçok kuş gözlemcisi kül rengi yelkovanın çıkacağını düşünüyordu ama göremiyordu. Türkiye'nin 494. türü kül rengi yelkovan oldu. Eğer 6 tür daha bulursak 500'ncü türe ulaşacağız ve 500 tür demek bir ülke için çok iyi bir sayı."

    Kül rengi yelkovan kuşunun Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir okyanus kuşu olduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti: "Kül rengi yelkovan kuşu sadece Mileyha ya da Hatay için değil, Türkiye için de yeni bir tür oldu. Bir okyanus kuşu. Bu okyanus kuşu çok nadir az sayıda Akdeniz'e giriyor. Biz açıkçası Hatay'da ya da Türkiye'nin güney kıyılarında bu kuşu yıllardır arıyoruz. Birçok kuş gözlemcisi kül rengi yelkovanın çıkacağını düşünüyordu ama göremiyordu. Türkiye'nin 494. türü kül rengi yelkovan oldu. Eğer 6 tür daha bulursak 500'ncü türe ulaşacağız ve 500 tür demek bir ülke için çok iyi bir sayı."

  5. Yogurtcuoğlu, Hatay'da arkadaşlarıyla birlikte gözlem yaparak yeni kuş türlerini kayıt altına alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

    Yogurtcuoğlu, Hatay'da arkadaşlarıyla birlikte gözlem yaparak yeni kuş türlerini kayıt altına alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

  6. Kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan da Hatay'da yaptığı kuş gözlemlerinde kısa süre önce yine okyanus türü olan çatal kuyruk martı ve şimdi de kül rengi yelkovan kuşunu fotoğraflamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

    Kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan da Hatay'da yaptığı kuş gözlemlerinde kısa süre önce yine okyanus türü olan çatal kuyruk martı ve şimdi de kül rengi yelkovan kuşunu fotoğraflamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

  7. Hatay'ın kuş gözlemcileri için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Tespit ettiğimiz yeni kuş türleri buranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyor. Art arda iki okyanus kuşu bu bölgede gözlemleniyor. Bunların ikisi de Türkiye'nin yeni kuş türü. Bu da buraların korunmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

    Hatay'ın kuş gözlemcileri için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Tespit ettiğimiz yeni kuş türleri buranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyor. Art arda iki okyanus kuşu bu bölgede gözlemleniyor. Bunların ikisi de Türkiye'nin yeni kuş türü. Bu da buraların korunmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.