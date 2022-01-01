Okyanuslarda Yaşayan 'Kül Rengi Yelkovan Kuşu' Türkiye'de

Kül rengi yelkovan kuşunun Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir okyanus kuşu olduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti: "Kül rengi yelkovan kuşu sadece Mileyha ya da Hatay için değil, Türkiye için de yeni bir tür oldu. Bir okyanus kuşu. Bu okyanus kuşu çok nadir az sayıda Akdeniz'e giriyor. Biz açıkçası Hatay'da ya da Türkiye'nin güney kıyılarında bu kuşu yıllardır arıyoruz. Birçok kuş gözlemcisi kül rengi yelkovanın çıkacağını düşünüyordu ama göremiyordu. Türkiye'nin 494. türü kül rengi yelkovan oldu. Eğer 6 tür daha bulursak 500'ncü türe ulaşacağız ve 500 tür demek bir ülke için çok iyi bir sayı."