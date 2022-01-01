En riskli gün Pazartesi

Bursa itfaiyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en riski günün pazartesi olduğu ortaya çıktı. Yıl boyunca 2946 ile en fazla olay pazartesi günleri yaşanırken, cumartesi günleri 2868, cuma günleri 2842, salı günleri 2719, pazar günleri 2694, çarşamba günleri 2582 ve perşembe günleri de 2513 olaya müdahale edildi.

Yine 2021 yılında 265 kurumda 13 bin 929 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 3 bin 432 işyerine itfaiye raporu verildi ve 602 işyerinde de yangın önlem denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 51 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 12 noktada 32 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda 17 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Sadece Bursa?da değil ihtiyaçlar doğrultusunda il dışında da önemli çalışmalara imza atan Bursa itfaiyesi, Çanakkale?deki ro-ro gemi yangınına 6 araç ve 12 personelle, Muğla?da çıkan orman yangınına da 8 araç ve 46 personelle müdahale ederek, üstün performans sergiledi.